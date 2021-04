Wout van Aert na winst in Amstel Gold Race: “Lange sprint bood grootste kans op succes”

Video

Na Gent-Wevelgem steekt Wout van Aert ook de winst in de Amstel Gold Race op zak, na een millimetersprint tegen Tom Pidcock. „Ik wist dat een lange sprint in mijn voordeel was. Daarom ging ik van ver aan.”

Het duurde minuten voor Van Aert zekerheid kreeg na de bloedstollende sprint tegen Tom Pidcock, de man die hem woensdag nog aftroefde in de Brabantse Pijl. Zelfs bij het flash-interview durfde de kopman van Jumbo-Visma de overwinning nog niet te claimen. „Ze zeggen me dat ik win, maar ik weiger voorlopig het te geloven. Dit is wel heel close.”

Uiteindelijk haalde Van Aert het met het minieme verschil van vier duizendste van een seconde, op de finishfoto weliswaar duidelijk waarneembaar. Waarna Van Aert toch als winnaar werd gevierd. De finale verliep nochtans niet perfect voor de troepen van Jumbo-Visma. „Jonas en Primoz (Vingegaard en Roglic, red) hebben in de pré-finale heel wat werk opgeknapt, maar op het beslissende moment kreeg Primoz materiaalpech, waardoor ik alleen kwam te zitten.”

30 jaar na Frans Maassen

„Geen gunstige situatie met zoveel INEOS-mannen rondom mij, maar toen we met drie voorop geraakten, wist ik dat ik een reële kans op winst had. In de sprint zelf heb ik bewust gekozen om van ver aan te gaan. Het was niet ideaal om op kop die sprint te moeten beginnen, maar ik wist dat ik de grootste kans op succes had in een lange sprint. Pidock kwam nog fel opzetten, maar blijkbaar heb ik het toch gehaald.”

Dat hij trots was op zijn prestatie en zijn hele voorjaar, voegt Van Aert er nog aan toe. „Ook niet onbelangrijk, dertig jaar geleden won onze ploegleider Frans Maassen de Amstel Gold Race. Daar is hij al het hele jaar over bezig. Voor hem is dit de belangrijkste klassieker van het jaar”, grapte de winnaar nog. „Maar goed dat we die gewonnen hebben.”