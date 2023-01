Wout van Aert na solozege in Gullegem: “Had wat langer in de wielen willen blijven zitten”

Wout van Aert won zaterdag de Superprestige Gullegem. Dat ging ogenschijnlijk gemakkelijk, maar was dat ook daadwerkelijk zo? “Om een gaatje te slaan moest ik wel even voluit gaan”, gaf Van Aert aan in het flashinterview na afloop.

“Het was heel technisch geworden door de regen”, ging de Belgisch kampioen door. “Ik had wat langer in de wielen willen blijven zitten, maar daar was het eigenlijk veel lastiger. Op een gegeven moment voelde ik dat het me beter afging als ik mijn eigen lijnen kon trekken. Daarna heb ik proberen door te trekken.”

“Iedereen was gestart op het zwaarste profiel”, zei hij over zijn bandenkeuze. “De regen was voor de start al stevig genoeg om voor dat profiel te kiezen. Ik ben nog wel wat gezakt in bandendruk, maar voor zo’n spekgladde bodem bestaan eigenlijk geen banden.”

Van Aert vertelde ook nog dat hij blij was met de zege. “De laatste twee weken gingen heel goed. Ik had een paar mooie zeges. Zeker in de Superprestige, zoals de wedstrijd in Diegem, was altijd moeilijk voor mij om te winnen. Maar deze winter is het me gelukt. Hier in Gullegem win ik ook voor het eerst, daar ben ik heel blij mee.”

Na zijn zege in de Wereldbeker Koksijde gaf Van Aert aan dat de muziek van Bruce Springsteen hem vleugels had gegeven. Nu schalde die muziek opnieuw door de speakers. “Maar nu is het niet meer origineel. Ze moeten iets nieuws bedenken”, lachte de renner van Jumbo-Visma. “Ik ga er eens over nadenken voor de volgende cross, maar ik focus me liever op de sport zelf.”