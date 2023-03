Wout van Aert nam geen risico in openingstijdrit Tirreno-Adriatico: “Met de regen erbij was dat slim”

De openingstijdrit van Tirreno-Adriatico is nog in volle gang, maar het is al duidelijk dat Wout van Aert niet bij de eersten zal eindigen. Hij staat niet in de voorlopige top-tien. Toch kijkt de Belg tevreden terug op zijn chronoproef. “Het ging zoals ik gehoopt had”, zei Van Aert na afloop tegen onder andere Cycling Pro Net.

Voor de start gaf Arthur van Dongen, de ploegleider van Jumbo-Visma, in gesprek met het Algemeen Dagblad al aan dat Van Aert niet voluit zou gaan in de chronoproef. “Ik heb steady gereden, zonder risico’s te nemen. Met de regen erbij was dat slim”, zei de renner later zelf. Hij ging overigens vroeg van start, op een moment dat het pijpenstelen regende. “Het parcours was inderdaad veel rechtdoor, maar als je in zo’n volle bui rijdt, heb je toch altijd nadeel. We zullen zien, maar ik ben tevreden met het gevoel.”

“Het was vandaag het plan om me in de tijdrit klaar te stomen voor de rest van de week. Dat is goed gelukt”, vervolgde Van Aert. Hij reed overigens nog in dezelfde tijdritpositie als vorig jaar, ondanks dat de gewijzigde regels van de UCI het mogelijk maken om daar aan te sleutelen. “Voor mij is er niks veranderd. Dit is de enige tijdrit die op mijn schema stond dit voorjaar, dus we hebben er bewust voor gekozen om pas na Roubaix te kijken of we winst kunnen maken met een nieuwe positie. In de zomer volgen natuurlijk wel tijdritten waar ik een doel van maak.”

