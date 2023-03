Starttijden tijdrit Tirreno-Adriatico 2023: Van Aert vroeg, Van der Poel en Ganna laat

Wout van Aert gaat maandag vroeg van start in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico. De Belgische kopman van Jumbo-Visma rolt al om 12.56 uur van het startpodium. Dat is zes minuten na Dylan Groenewegen, de eerste starter. Mathieu van der Poel (15.33 uur) en Filippo Ganna (15.40 uur) zitten in het laatste blok.

Tirreno-Adriatico 2023 begint met een biljartvlakke tijdrit van 11,5 kilometer in de straten van Lido di Camaiore, dat gelegen is aan de Tyrreense kust. Over het uitgetekende traject kunnen we kort zijn: het loopt voornamelijk rechttoe rechtaan.

Als we naar de weersverwachtingen kijken voor maandagmiddag, dan zien we dat het om 12.00 uur zo’n 12 graden Celsius is bij windkracht 3 uit WZW-richting. Later in de middag wordt het 13 graden, maar neemt de wind ook toe (4 Bft. uit WZW) en neemt ook de kans op lichte neerslag wat toe.

Starttijden Nederlanders

12.50 uur – Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) – Eerste starter

13.02 uur – Julius van den Berg (EF Education-EasyPost)

13.03 uur – Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck)

13.07 uur – Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step)

13.20 uur – Koen Bouwman (Jumbo-Visma)

13.39 uur – Jan Maas (Jayco AlUla)

13.53 uur – Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck)

14.10 uur – Dylan van Baarle (Jumbo-Visma)

14.27 uur – Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty)

14.54 uur – Elmar Reinders (Jayco AlUla)

15.15 uur – Thymen Arensman (INEOS Grenadiers)

15.25 uur – Wilco Kelderman (Jumbo-Visma)

15.33 uur – Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

Starttijden Belgen

12.56 uur – Wout van Aert (Jumbo-Visma)

13.10 uur – Laurens De Plus (INEOS Grenadiers)

13.12 uur – Loic Vliegen (Intermarché-Circus-Wanty)

13.49 uur – Henri Vandenabeele (Team DSM)

13.51 uur – Greg Van Avermaet (AG2R Citroën)

13.57 uur – Bert Van Lerberghe (Soudal Quick-Step)

14.08 uur – Jordi Meeus (BORA-hansgrohe)

14.17 uur – Jens Keukeleire (EF Education-EasyPost)

14.18 uur – Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

14.22 uur – Dries Devenyns (Soudal Quick-Step)

14.35 uur – Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

14.43 uur – Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck)

14.56 uur – Edward Theuns (Trek-Segafredo)

15.04 uur – Harm Vanhoucke (Team DSM)

15.39 uur – Steff Cras (TotalEnergies)

Starttijden favorieten algemeen klassement, volgens onze voorbeschouwing

13.35 uur – Tom Pidcock (INEOS Grenadiers)

14.33 uur – Jai Hindley (BORA-hansgrohe)

14.46 uur – Adam Yates (UAE Emirates)

14.58 uur – Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe)

15.00 uur – Primož Roglič (Jumbo-Visma)

15.21 uur – Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

15.22 uur – Enric Mas (Movistar)

15.27 uur – Mikel Landa (Bahrain Victorious)

15.36 uur – João Almeida (UAE Emirates)

Starttijden renners om in de gaten te houden

14.25 uur – Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers)

14.37 uur – Damiano Caruso (Bahrain Victorious)

14.41 uur – Ben O’Connor (AG2R Citroën)

14.50 uur – Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers)

14.52 uur – Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty)

15.11 uur – Brandon McNulty (UAE Emirates)

15.23 uur – Lennard Kämna (BORA-hansgrohe)

15.34 uur – Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan)

15.38 uur – Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

15.40 uur – Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)

15.43 uur – Valerio Conti (Corratec) – Laatste starter