Wout van Aert na lekke band op WK: “Enorm teleurgesteld met plek vier”

Wout van Aert miste een groot deel van het veldritseizoen door de slepende bovenbeenblessure die hij opliep in de Tour de France. Vijf weken geleden had hij nooit durven dromen van het WK, maar toch werd hij in Zwitserland – na een lekke band – vierde. “Misschien moet ik tevreden zijn, maar ik ben juist erg teleurgesteld”, vertelt hij na afloop in de studio van Sporza.

“Het was een moordende cross”, vertelt de renner van Jumbo-Visma. “Iedereen moest gelijk zijn tempo zoeken. Veel tactiek was er daarom niet bij. Het draaide erom dat je niet over je toeren moest gaan. Zonder die lekke band in de voorlaatste ronde, zat het podium er misschien wel in. Ik ben ook enorm teleurgesteld.”

“Het is na negen uitgaves mijn eerste WK buiten het podium – ondanks dat ik er kort bij was. Ik had er toch stiekem op gehoopt of anders van Toon Aerts verloren na een spannende laatste ronde. Maar nu had ik dat niet meer in mijn benen, ondanks dat ik een goede cross reed.”