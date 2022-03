Wout van Aert na Gent-Wevelgem: “Was niet top-top, maar als ploeg op de afspraak”

Wout van Aert speelde een hoofdrol in Gent-Wevelgem, maar kon in de absolute finale niet meedoen om de overwinning. De Belgische kampioen van Jumbo-Visma beschermde de vlucht van ploegmaat Christophe Laporte, die uiteindelijk tweede werd. Zelf werd Van Aert twaalfde. “We rijden een goede koers en mogen tevreden naar huis gaan”, concludeert hij bij Sporza.

“Ik ben tevreden over mijn koers”, aldus Van Aert, die attent koerste en op de laatste keer Kemmelberg zijn benen testte. Hij bleef echter niet weg, waarna een grote groep samenkwam. “Ik voelde mij goed en de ploeg was weer heel goed. Allez, ik had meer verschil hopen te maken. Dus misschien dat ik niet top-top was, maar we waren op de afspraak en hebben de vlucht beschermd van Christophe. Dat hij niet wint, is jammer.”

Laporte werd in een sprint met vier namelijk geklopt door Biniam Girmay, het verrassende toptalent uit Eritrea. “Dat is niet heel verrassend, maar in een grote klassieker is het wel verrassing. Een dikke chapeau”, deelt hij de complimenten uit aan Girmay. “Ik denk dat Christophe niet geklopt wordt omdat hij minder snel is, maar hij wordt verrast door Girmay.”

“We rijden een goede koers en mogen tevreden naar huis gaan”, vindt Van Aert, die volgende week met de Ronde van Vlaanderen zijn eerste hoofddoel betwist. “Ik had misschien op betere benen gehoopt vandaag, maar we hebben nog een week.”