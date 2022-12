Felbevochten zege voor Wout van Aert in Loenhout: “Van der Poel was technisch veel beter”

Wout van Aert won in Loenhout zijn vierde cross in de kerstperiode. De Belg kwam in de absolute slotfase samen met Tom Pidcock weer aansluiten bij Mathieu van der Poel, waardoor de drie konden sprinten voor de zege. “Ik probeerde uit de slipstream van Pidcock te komen, dat lukte.”

“Het was een moeilijke wedstrijd voor mij”, opende Van Aert het flashinterview. “Mathieu was technisch veel beter vandaag. Ik moest keer op keer lossen en vond geen punt waar ik zelf het verschil kon maken. Ik ben dus zeer blij dat ik kon blijven aanhaken.” In de laatste ronde leek Van der Poel echter definitief weg te zijn. “Dat dacht ik zelf ook.”

Richting de tweede materiaalpost maakte Van der Poel echter een fout, waardoor Van Aert weer kon aansluiten. “Dat stuk lag mij wel. Nadat ik kwam aansluiten, probeerde ik te recupereren voor de sprint. Daar zat ik in de derde positie en heb ik bewust een paar meter gelaten op Pidcock. Op die manier kon ik uit zijn slipstream komen.”

Het tactisch plannetje van Van Aert werkte. De Belg ging op en over zijn twee concurrenten en sprintte sterk naar de zege. “De vierde overwinning in deze kerstperiode, dat is waanzinnig en had ik niet verwacht. De benen zijn heel goed en het moraal ook, dan gaat het soms wat makkelijker.”