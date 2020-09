Wout van Aert na eerste week in Tour: “Het voelt een beetje absurd aan” maandag 7 september 2020 om 20:06

Met twee ritzeges heeft Wout van Aert zijn stempel al meer dan gedrukt op de eerste week van de Tour de France. De Belg van Jumbo-Visma won twee sprints en deed ook al belangrijk werk voor kopman Primoz Roglic, die na negen dagen de gele trui in bezit heeft. “Het voelt een beetje absurd aan”, reageert Van Aert op de rustdag.

“Je hoopt op de beste resultaten, maar je durft er niet van te dromen dat je de koersen die je wil winnen, ook echt kan winnen”, aldus Van Aert, die voor de Tour onder meer Strade Bianche en Milaan-San Remo won. Nu heeft hij ook al twee ritzeges in de Tour te pakken. “Het voelt een beetje absurd aan. Zeker bij mijn tweede ritzege kreeg ik het gevoel dat bijna alles lukt wat ik in gedachten had. Ik probeer te beseffen dat dit niet normaal is en dat ik hiervan moet genieten.”

‘In mijn ogen is Pogacar de gevaarlijkste concurrent’

Van Aert bekijkt de strijd om de eindzege van een afstand, maar weet dat Roglic alles behalve zeker is van het geel. “Er zijn nog heel veel concurrenten die proberen hun kans te grijpen. Dat wordt een werk de komende weken”, voorspelt hij. “We hebben de eerste week al laten zien dat we sterk zijn en op elk terrein mannetjes hebben om Primoz bij te staan. We moeten van onze eigen kracht uitgaan en vertrouwen hebben.”

“Ik zie op dit moment nog zeven of acht namen die in de running zijn, dat is nog best veel. Zeker omdat we al zwaar werk gehad hebben. Primoz heeft het voordeel dat hij aan de leiding staat en defensiever kan koersen. Bovendien heeft hij nog een eindschot, net iets meer dan de anderen”, zegt Van Aert. “In mijn ogen is Pogacar de gevaarlijkste concurrent, maar ik bekijk het ook maar op tv achteraf. Voorlopig kan Primoz hem nog goed counteren.”

Verbeterpunten in de klimtrein

De veldrijder laat zich ook bergop zien in de gele Jumbo-Visma-trein, maar hij ziet verbeterpunten. “Het is de eerste keer dat ik op kop moet rijden in dat soort situaties”, geeft hij aan. “Misschien moet ik leren mijn tempo aan te passen. Nu is het vaak hard, maar iets te kort. Ik probeer daar nog in te verbeteren en ook goed te luisteren naar de adviezen.”

De eerste etappe na de rustdag is een gevaarlijke. Het is vlak, maar langs de westkust van Frankrijk staat mogelijk wind. En dus is er kans op waaiers. “Met de gele trui in handen zou het niet logisch zijn om mijn eigen ambities te starten in een rit als morgen”, zegt Van Aert.

“Maar dat was vrijdag (naar Lavaur, red.) ook het geval. Ik dacht dat het makkelijk ging zijn, maar toen werd het toch een zware koers… Je weet nooit hoe een rit loopt, maar ik zal samen met Tony Martin, Amund Grøndahl Jansen en Robert Gesink toch heel belangrijk zijn om Primoz veilig door de dag te loodsen. Daardoor zal ik wel krachten moeten verspelen onderweg”, verwacht hij.