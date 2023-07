Wout van Aert na derde plek in tijdrit: “De eerste van de normale mensen”

Video

Wout van Aert kon na afloop wel leven met zijn derde plaats in de individuele tijdrit van de Tour de France, maar het verschil met de winnaar – zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard – was wel levensgroot. De Belgische kampioen tegen de klok moest aan de finish bijna drie(!) minuten prijsgeven.

Van Aert zat na zijn tijdrit even op de hot seat, maar uiteindelijk doken er – met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard – nog twee renners onder zijn tijd. “Heel de Tour al steken er twee bovenuit en dat was vandaag in de tijdrit weer superduidelijk. Ik was de eerste van de normale mensen. Best of the rest. Dat Jonas wint, maakt het voor ons een fantastische dag”, citeert Sporza.

De Belgische alleskunner is zeker niet ontevreden over zijn tijdrit. “Ik rij gewoon een goede tijdrit op mijn niveau. Niet beter of slechter dan andere goede tijdritten. Ik ben er zeker tevreden mee. Je hoopt altijd om op het laatste stuk nog iets meer over te hebben. Het was echt wel sterven richting de finish. Ik denk wel dat ik het goed aangepakt heb. Op die klim heb ik tijd goedgemaakt op jongens die te snel gestart waren.”

Het bleek echter niet genoeg voor de overwinning. “Ik ben gestart zonder verwachtingen. Ik geloofde zelf niet dat ik deze rit kon winnen, maar ik wilde er wel honderd procent voor gaan. Het is mooi dat ik al de rest heb kunnen afhouden.”

“We weten dat er nog bijzonder moeilijke momenten zullen aankomen”

Is de Tour de France 2023 nu beslist? Het verschil tussen Vingegaard en Pogacar is 1:48 in het voordeel van de Deen. Van Aert rekent zich nog niet rijk. “Het zijn nog een aantal dagen tot Parijs. We hebben vorig jaar de Tour gewonnen, omdat we tot het laatste moment gefocust waren. We hebben de Tour ook al eens verloren op het laatste moment. We hebben genoeg ervaring om te weten dat er nog bijzonder moeilijke momenten zullen aankomen.”