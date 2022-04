Wout van Aert mogelijk tóch in Ronde van Vlaanderen

Er is bij Jumbo-Visma nog hoop onstaan dat topfavoriet Wout van Aert zondag van start kan gaan in de Ronde van Vlaanderen. Bronnen rond de wielerploeg hebben aan WielerFlits gemeld dat de ploeg op het ogenblik op de testresultaten van o.a. een Covid-19 test wacht. Afhankelijk van die uitslag én van het gevoel van de renner zelf zal een beslissing worden genomen.

Van Aert heeft zelf vandaag aan de ploeg gemeld dat hij zich een stuk beter dan gisteren voelt. Daardoor is er binnen de ploeg ook weer enig optimisme ontstaan. Gisteren gaf sportief manager Merijn Zeeman nog aan dat hij vrijwel zeker dacht dat de ziekte een streep door de deelname van Van Aert in de Ronde van Vlaanderen betekende. Wanneer nu zou blijken dat Van Aert geen corona heeft, gaat men toch kijken of starten in ‘Vlaanderens Mooiste’ mogelijk is.

Op de persconferentie van de ploeg werd vanmiddag door Jumbo-Visma nog eens hardop bevestigd dat er nog geen beslissing is genomen over zijn al dan niet deelname. Van Aert is door zijn ploeg nog niet van de deelnemerslijst gehaald. Ze hebben alleen Mick van Dijke aangewezen als zijn mogelijke vervanger.