Merijn Zeeman: “Een streep door de deelname van Van Aert? Dat denk ik wel”

Ziek worden een paar dagen voor de Ronde van Vlaanderen: het is Wout van Aert overkomen. De kopman van Jumbo-Visma – en tevens topfavoriet voor zondag – voelt zich niet goed en moest vandaag de verkenning overslaan. Sportief directeur Merijn Zeeman ziet het somber in. “Of er een streep door zijn deelname kan? Als ik het nu zou moeten zeggen, denk ik dat wel ja”, citeert de NOS.

Van Aert kende een op het oog vlekkeloze voorbereiding richting de Ronde van Vlaanderen en heeft met Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Bank Classic al twee klassiekerzeges op zak. De Belgische kampioen leek klaar om een gooi te doen naar die nog ontbrekende zege in Vlaanderens Mooiste, maar ziekte gooit nu roet in het eten. Zeeman: “Hij belde vanochtend met het slechte nieuws. De precieze diagnose hebben we nog niet. Of het lijkt op een virus? Dat denk ik wel. Hij wordt de komende uren onderzocht.”

“Dit is super frustrerend. We hebben hier maanden naar toegewerkt. Met meetings, trainingen, tactische sessies, analyses. We hebben fantastisch goede renners om hem heen nu, het team marcheert super. Dan is het een klap als drie dagen van tevoren blijkt dat hij zeer waarschijnlijk niet mee kan doen.” Van Aert is zeker niet de eerste renner die pas op de plaats moet maken wegens ziekte: er gaat al maanden een virusgolf rond in het wielerpeloton.

Zeeman ziet het probleem. “Het is erg opvallend. Corona is er nog steeds. En wat we nu merken, en daar hebben alle teams last van, is dat alle andere virussen terugkomen. Buikgriep, verkoudheid, influenza. Dat lijkt nog veel extremer dan andere jaren. Wat ik ervan begrijp, is dat we met z’n allen twee jaar lang heel voorzichtig zijn geweest. En nu grijpt het hard om zich heen.”

Over een andere boeg

Voor Jumbo-Visma is het wegvallen van Van Aert een mokerslag. De Nederlandse formatie is sportief onthoofd en moet nu een nieuwe koerstactiek uitstippelen voor komende zondag. Met Christophe Laporte en Tiesj Benoot heeft de ploeg echter nog meerdere opties, zo benadrukt Zeeman. “De groep heeft laten zien dat er, naast Wout, nog twee renners bij de favorieten horen: Christophe Laporte en Tiesj Benoot.”

“Of zij kunnen winnen in hun huidige vorm? Dat denk ik wel. Ze zijn geen topfavorieten zoals Wout, Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar en Kasper Asgreen, maar Christophe heeft laten zien dat hij bij dat groepje hoort. We zijn zeker nog niet verslagen.”