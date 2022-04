Tiesj Benoot en Christophe Laporte: “Geen begrafenisstemming in de ploeg”

Interview

Geen Wout van Aert op de persconferentie van Jumbo-Visma. Die ziekt, twee dagen voor de Ronde van Vlaanderen, thuis in Herentals uit. Wel afgevaardigd: Tiesj Benoot en Christophe Laporte, die in geval van het definitief afhaken van de Belgische kampioen een plekje opschuiven in de hiërarchie van Jumbo-Visma.

Voorafgaand aan de persbabbel, meldde de ploeg dat er omtrent Wout van Aert geen extra nieuws was. “Er is nog geen beslissing genomen over zijn al dan niet deelname”, aldus woordvoerder Ard Bierens. “Wanneer die wel genomen wordt? Dat is moeilijk te zeggen. Zodra er zekerheid is, zal er gecommuniceerd worden. Hij ziekt nu thuis uit. Als hij forfait moet geven, wordt Mick van Dijke zijn vervanger.”

Tiesj, met of zonder Wout van Aert? Hoe groot is het verschil?

Tiesj Benoot: “Zeer groot. Een kopman, die zelfs topfavoriet is, vervangen net voor zo’n belangrijke klassieker maakt voor iedereen een groot verschil. Voor ons, maar ook voor andere teams. Iedereen volgt de social media op de voet om te weten of er nieuws is. Ook zij zullen voor een andere aanpak kiezen als Wout er niet bij is. Hij heeft een grote impact op het koersverloop. En wij, Jumbo-Visma zijnde, gaan zeker niet de volle druk op ons nemen als hij forfait geeft. Ook onze aanpak zal anders zijn.”

Hoe is de sfeer in de ploeg momenteel?

TB: “Toegegeven, ik heb even met mijn mond vol tanden gezeten toen ik het bericht kreeg dat hij de verkenning aan zich moest laten voorbij gaan. Maar de sfeer was goed, we hebben ons de voorbije wedstrijden geamuseerd, en die is nog steeds in orde. Natuurlijk is dit een domper, maar er is zeker geen sprake van een begrafenisstemming. Iedereen blijft gemotiveerd. We hebben hier lang naartoe geleefd en wat nu gebeurt, hebben we niet onder controle en moeten we proberen loslaten.”

Heb je nog contact gehad met Wout?

TB: “Een berichtje, meer niet. Ik ben zeker dat hij nu genoeg aan zijn hoofd heeft. En als je ziek bent, is dat het laatste waar je als renner mee bezig wil zijn. Want het is vooral kut voor Wout zelf.”

Christophe, hoe voel jij je bij de situatie?

Christophe Laporte: “Het is altijd moeilijk. Zeker omdat je niet weet of hij er al dan niet bij zal zijn. Zonder hem zal zeker een groot verschil zijn, maar met of zonder Wout, zondag gaan we sowieso ons best doen.”

Ook jouw naam staat in het kransje der favorieten. Heb je meer kans mét of zonder Wout aan de start?

CL: “Het is gemakkelijker mét Wout. Dat geldt overigens ook voor Tiesj. Anderzijds, we hebben al getoond dat we ook zonder hem mooie koersen kunnen rijden. Kijk naar wat Tiesj liet zien in Dwars door Vlaanderen. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen.”

Tiesj, hoe moeilijk is het omgaan met die onzekerheid?

TB: “De eerste shock, om een zwaar woord te gebruiken, is achter de rug. Nu is het afwachten. Er is nog geen meeting geweest waarin een ‘plan B’ besproken wordt. Momenteel bereidt iedereen zichzelf zo goed mogelijk voor: trainen, eten, herstellen, verkennen… Op dat vlak verandert er weinig. We moeten het verhaal Wout nu even loslaten en eens er zekerheid komt, zullen de beslissingen die we moeten nemen, genomen worden. Wij gaan in elk geval met dezelfde benen aan de start staan. Weliswaar met een andere insteek.”

Jullie blijven wel een sterk team in de breedte…

TB: “Ja, maar mét Wout wordt van ons bijvoorbeeld verwacht dat we als eerste op kop gaan rijden. Zonder hem kan dat de zaken veranderen. Dat was woensdag ook al anders. Wie in dat geval op kop moet rijden achter de vroege vlucht? Alpecin-Fenix, denk ik. Al is het nog te vroeg om daarover te speculeren.”

Christophe?

CL: “We hebben nog geen tactische bespreking gehad, maar als Wout van Aert er zondag niet bij is, gaan wij inderdaad minder verantwoordelijkheid nemen. Dat zal zeker anders zijn…”

Tiesj, gaan jullie meer druk voelen als hij er niet bij is?

TB: “Ik zeker niet. Ik heb woensdag bewezen dat ik in orde ben. Al had ik – met Wout erbij – meer kans gehad om te winnen, omdat er dan meer naar hem gekeken zou zijn. Met hoe meer mensen in de finale, hoe beter. Maar Christophe en ik zijn ook complementair. Hij heeft een goede sprint, ik kan anticiperen.”

Zonder Van Aert wordt Van der Poel wellicht dé topfavoriet. Of zien jullie dat anders?

TB: “Kasper Asgreen is zeker in orde. En hij is de uitgesproken kopman bij Quick-Step Alpha Vinyl. En voor mij persoonlijk was Tom Pidcock woensdag de grootste verrassing. Hoe die op drie dagen tijd beter is geworden… Tussen woensdag en zondag liggen nog drie dagen. Als hij aan hetzelfde tempo blijft evolueren, zal hij er zondag zeker bij zijn in de finale.”

Wordt door sommigen gezegd: Van der Poel was in Waregem niet zo overtuigend als we gewend zijn, ook al won hij. Hoe heb jij dat ervaren, Tiesj?

TB: “Da’s een moeilijke. Ik had soms het gevoel dat hij iets terughoudender koerste dan normaal. Maar na wat hij de voorbije maanden doormaakte, zou dat niet eens stom zijn. Maar ik verwacht hem wel op zondag. Trouwens, zelf vond ik hem woensdag wel degelijk sterk.”

Hij klopte jou gemakkelijk in de sprint. Stel dat het opnieuw gebeurt, wat zou je anders doen?

TB: “Wat zou jij anders doen? Ik moet ervan weg geraken, hé. Dat is niet de gemakkelijkste puzzel om op te lossen. Net daarom is het goed in de finale nog een ploegmaat erbij te hebben. Nu, in de Ronde zal er nog meer met de benen gesproken worden dan twee dagen geleden. Ik heb in elk geval wat extra vertrouwen opgedaan. Progressie voelen was de voorbije wedstrijden het doel, en dat is me gelukt.”

Christophe, durf jij naar de sprint met Mathieu van der Poel?

CL: “Dat hangt van de situatie af. Maar eigenlijk zijn de meeste favorieten niet traag. En na 260 kilometer spreken vooral de benen. Dat zagen we vorig jaar, toen Asgreen hem klopte. Maar oké, het is niet mijn meest favoriete concurrent om tegen te sprinten.”