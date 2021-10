Marc Lamberts, coach Wout van Aert, wil lange rustpauze: “Desnoods bouwen we van nul weer op”

Na een slopend seizoen is Wout van Aert toe aan een break. En dat mag een lange zijn, als het van coach Marc Lamberts afhangt. “Liever een week langer dan een week minder. Het kan me niet schelen hoe het nadien met zijn vorm en gewicht zal zijn gesteld.” Hoe zijn veldritseizoen eruit zal zien, weten we nog niet. Vooral deelname aan het WK in de VS staat ter discussie.

Op vakantie gaan, genieten van vrouw en zoon, lekker niks doen. Dat wordt de komende weken het menu voor Wout van Aert. “Af en toe trek ik wel eens de loopschoenen aan”, gaf hij in De Tribune mee. “Maar de fiets laat ik langs de kant. Ik ben toe aan rust. Het is lang geleden. Het veldrijden hervat ik ergens in december. Maar een concreet programma heb ik nog niet.”

Van Aerts coach Marc Lamberts bevestigt vandaag in Het Laatste Nieuws. “Wout gaat drie, vier weken niets doen. Waardoor hij alles, zo niet veel van zijn huidige conditie gaat verliezen. Dat mag. Het kan me niet schelen hoe het nadien met zijn vormpeil en gewicht zal zijn gesteld. Desnoods bouwen we van nul weer op.”

Eind november, begin december

Binnen drie, vier weken pas zal Van Aert ook een keer met Mathieu Heijboer en Merijn Zeeman om de tafel zitten om zijn winterprogramma uit te tekenen. Verwacht wordt dat Van Aert de competitie eind november hervat in de X2O Trofee-manche van Kortrijk (waar zijn persoonlijke sponsor CAPS ook partner is). Komt dat te vroeg, dan wordt het 4-5 december met het weekend Boom-Antwerpen.

Wat Van Aert ons deze zomer al vertelde, geeft nu ook Lamberts aan. Grote vraag voor de kopman van Team Belgium: zal hij mee afreizen naar het WK in het Amerikaanse Fayetteville, exact één maand voor de start van het klassieke wegseizoen (Omloop Het Nieuwsblad op 29 februari). “We zijn er nog niet uit”, aldus Lamberts. “Trainingsgericht zou je kunnen zeggen: niet doen. Maar er spelen nog andere, sportieve belangen.”

“We moeten het plaatje eens goed bekijken bij Jumbo-Visma, zien wat mogelijk is en tot een aanvaardbaar compromis komen. Áls hij het doet, zou ik sowieso geen overdaad aan competitie inplannen in de aanloop. Niet meer, zoals de vorige jaren, van cross naar cross naar cross trekken, het WK rijden, snel wat rusten om dan rap, rap voldoende basis te kweken voor het wegseizoen. Dat lijkt me niet opportuun.”