Wout van Aert: “Misschien moet ik een solo overwegen op het BK”

Wout van Aert kan vandaag in Izegem zijn tweede Belgische titel bij de profs pakken, na die in 2021. Maar met alleen Nathan Van Hooydonck, Tiesj Benoot en Tosh Van der Sande aan zijn zijde, wordt het toch ook vooral de koers ondergaan.

“Ik denk dat ik niet naar voren geschoven word als de topfavoriet, maar eerder als underdog”, vertelt Van Aert aan Het Laatste Nieuws. “Ons team is sterk maar in de numerieke minderheid als je bijvoorbeeld Alpecin-Deceuninck bekijkt. Daar zullen ze wellicht werken voor Jasper Philipsen. Tim Merlier is de snelle man bij Soudal – Quick-Step, maar bij zijn team hebben ze ook nog Remco Evenepoel aan boord. En dan heb je nog het blok van Intermarché-Circus-Wanty.”

Van Aert is een van de snelste sprinters van het land, maar durft hij het ook opnemen tegen Tim Merlier en Jasper Philipsen? “De kans dat het een sprint wordt is heel reëel. Of ikzelf beter voor een solo ga? Misschien moet ik dat overwegen”, aldus de winnaar van het BK tegen de klok.