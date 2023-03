Wout van Aert kijkt uit naar heuvelrit Tirreno: “Finish met mogelijkheden”

Wout van Aert zei vooraf niet te gaan sprinten in de derde etappe van Tirreno-Adriatico, maar de Belgische kopman deed toch mee en werd zesde. “Ik deed wat ik kon, maar de tank was leeg”, verklaarde Van Aert na afloop.

Dat zijn tank leeg was, kwam door een flinke inspanning van Jumbo-Visma in de laatste elf kilometer waarin ze waaiers trokken. “Ik denk dat we een aantal mannen flink hebben verrast door onze coup. Helaas is er geen klassementsrenner in de problemen gekomen, maar het was het proberen waard. Toen het peloton weer was aangesloten, had ik eigenlijk al te veel energie verspild”, blikt hij terug.

Daarna volgde dus een zesde plaats voor Van Aert, ruim achter zijn winnende landgenoot Jasper Philipsen. Donderdag krijgt WVA een eigen kans in Tirreno-Adriatico. Er staan in de finale drie ronden van 17,1 kilometer op het menu, met telkens de klim naar Tortoreto als scherprechter. De renners krijgen tot drie keer toe een helling van 3,1 kilometer aan 7% (met een piek tot 12%) voor de wielen geschoven.

“Het is een finish waar zeker mogelijkheden voor me liggen. Ik hoop dat ik goede benen heb en dan zien we het wel”, aldus Van Aert.

