Wout van Aert meet schade op: “Niet veel pijn, maar ben wel goed geschaafd”

Een tegenvaller voor Wout van Aert in de vierde etappe van Tirreno-Adriatico. De Belg van Jumbo-Visma zat voorafgaande aan de slotklim in kansrijke positie, maar kwam op iets meer dan vier kilometer van het einde ten val samen met Tom Pidcock. Wat gebeurde daar precies? “We waren aan het vechten voor de posities”, begint Van Aert zijn verhaal voor de camera’s van Sporza en Het Laatste Nieuws.

“Ik probeerde door een gaatje te kruipen en Tom haakte langs achteren in mij”, vervolgt de kopman van de Nederlandse formatie. “Het is een incident dat kan gebeuren. Ik heb niet veel pijn, maar ik ben wel goed geschaafd. Ik hoop dat het verder oké is. Over mijn benen mag ik wel tevreden zijn, al moest het zwaarste nog komen. Dat Primoz wint, is natuurlijk een grote pleister op de wonde.”

Primoz Roglic klopte op de laatste helling Julian Alaphilippe en Adam Yates. “Het is mooi als je aan de start staat met zo’n ploeg”, aldus Van Aert. “Je weet dan dat je altijd meerdere kansen hebt. Het is niet mijn gewoonte om te vallen, maar je ziet dat het snel gebeurd is. Het is heel knap dat de jongens het hoofd koel gehouden hebben en dat Primoz het af heeft kunnen maken.”

