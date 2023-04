Wout van Aert: “Mathieu en Pogacar misschien sterker bergop, maar wij hebben sterke ploeg”

Wout van Aert heeft voor de start van de Ronde van Vlaanderen aangegeven dat hij vol vertrouwen is. In aanloop naar de Hoogmis sprak hij van toenemende stress, maar op het startpodium in Brugge was daar weinig van te merken bij de kopman van Jumbo-Visma: “Ik ben toch wel ontspannen.”

De uitspraak ‘Ik moet just niks’ kleeft sinds de E3 Saxo Classic toch wel aan Van Aert, maar in de week voor De Ronde werd er minder over het ‘moeten’ gesproken voor WVA. “Vlaanderen en Roubaix zijn twee koersen die eraan komen en waar we het heel graag willen”, zegt de Belgische topfavoriet tegen Sporza. “Het vertrouwen is heel groot en ik hoop dat we het binnenhalen.”

“Het sterke punt van onze ploeg is onze breedte”, weet Van Aert. “Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar zijn misschien sterker bergop, maar wij hebben een sterke ploeg om daar tegenover te zetten.”