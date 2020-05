Wout van Aert: “Mag mijn kans gaan in lastigere ritten in de Tour” vrijdag 15 mei 2020 om 16:21

Wout van Aert hoopt tijdens de komende Tour de France opnieuw zelf te scoren. De voorjaarscoureur van Jumbo-Visma weet dat hij kansen gaat krijgen. “Dan is het voor mij leuker om de dagen ervoor en erna alles te geven voor de andere mannen”, vertelt hij tegen Het Laatste Nieuws.

Van Aert is een van de pionnen bij de Nederlandse ploeg, die ondanks de flinke kalenderwijziging vasthoudt aan de al vroeg voorgestelde selectie voor de Tour. Ploegleider Merijn Zeeman zei eerder al dat normaal gesproken weinig zal veranderen aan de Tourploeg, met klassementsmannen Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk die voor de eindzege gaan.

“Ik hoop de jongens naar de overwinning te helpen”, aldus Van Aert over zijn rol. “Tony Martin en ik zijn de zwaardere jongens en zullen op het vlakke werk moeten doen. Ik heb vorig jaar zelf geproefd van succes in de Tour, als die kans zich aandient dan mag ik mijn kans gaan in de lastigere ritten of de sprint van een kleinere groep. Dat is het mooie van de ploeg, dat die kansen zich voordoen. Iedereen ziet dat als iets positiefs.”

Zeeman bevestigt de vrije rol van Van Aert in lastigere etappes tijdens de Tour. “Dat is zeker, zo kijken wij ook naar dit soort zaken. Het is nog al wat, als Tony Martin en Wout van Aert voor de kopmannen willen rijden. Veel luxer ga je het niet krijgen. Die mannen moet je dan ook belonen. Daar hebben we al een plan over gemaakt en dat gaan we ook zo uitvoeren”, aldus de sportief directeur.