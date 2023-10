Raymond Kerckhoffs • dinsdag 3 oktober 2023 om 12:32

Wout van Aert maakt zich sterk voor komst Yves Lampaert

Wout van Aert heeft bij de sportieve leiding van Jumbo-Visma aangegeven dat hij de komst van Yves Lampaert naar de ploeg zou toejuichen. Dat hebben meerdere bronnen aan WielerFlits bevestigd. Zoals het nu uitziet zal een zestal renners de overstap van Soudal Quick-Step naar de nieuwe ‘fusieploeg’ van Richard Plugge maken. In het Nederlandse kamp wordt er ook op gerekend dat Remco Evenepoel met een aantal renners rond hem de switch gaat maken.

Lampaert staat op de lijst van circa zes renners die in de nieuwe superploeg een plek kunnen krijgen. Tijdens het recente EK wielrennen op de weg was Lampaert al de kamergenoot van Van Aert. Toen ’s avonds na het EK voor het eerst het verhaal over de fusieplannen tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step in de media kwam, nam Lampaert met een vette knipoog contact op met Van Aert.

“Ik heb gezien dat je je geamuseerd hebt met mij op de kamer. Maar om nu meteen de ploeg over te nemen, dat is wel heel drastisch’, stuurde Lampaert naar zijn landgenoot. “Wout kon er smakelijk om lachen”, voegde hij eraan toe.

Dat Van Aert nog een versterking in zijn klassieke ploeg richting de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wil hebben is te begrijpen. Door het wegvallen van zijn meesterknecht Nathan van Hooydonck mist hij een belangrijke kracht naast hem. Van Hooydonck moet noodgedwongen stoppen omdat hij kampt met een afwijking aan de hartspier. Er is een defibrillator in zijn lichaam geplaatst. Hij werd door zijn hartproblemen gedwongen zijn profloopbaan te beëindigen.