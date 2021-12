Wout van Aert maakt daags na overwinning in Boom stevige offroad-rit

Wout van Aert koos ervoor om zijn zondag hoofdzakelijk op de fiets te spenderen. Hij maakte als vervanging van de afgelaste Scheldecross een modderige toertocht in de Kempen van maar liefst 123 kilometer. Goed voor een dikke vier uur fietsen.

Van Aert had daags na zijn overwinning nog niet genoeg van het ploegen in de modder. Via Mountainbike.be en Strava leerden we dat hij meer dan 100 kilometer en meer dan vier uur op zijn Cervélo zat. Het gaat hier over de Cervélo R5-CX, dezelfde fiets waarmee Marianne Vos het veld gaat betreden.

De Belgische kopman van Jumbo-Visma reed over singletracks in en rond Lille, Vorselaar, Herentals en Kasterlee. We konden op zijn Instagram zien dat hier heel wat modder aan te pas kwam, toch kon Van Aert een gemiddelde voorleggen van 27,3 km/h. En dat na zijn zware inspanning van zaterdag in de Superprestige in Boom. Het is duidelijk dat Wout van Aert nu al in een goede vorm verkeert.

Volgend weekend rijdt Van Aert in Essen op zaterdag en in Val di Sole op zondag, waar er sneeuw wordt verwacht. “Heel lang geleden dat ik nog op sneeuw of ijs gefietst heb. Ik herinner me dat ik dat als jongere niet echt onder de knie had. Ik ben benieuwd wat dat daar gaat geven. Ik kijk er in elk geval naar uit”, vertelde hij ons gisteren na afloop van de cross.