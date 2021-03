Wout van Aert legt zich neer bij tweede plek: “Maar wil nog een rit winnen”

Wout van Aert eindigde in de loodzware vijfde etappe van Tirreno-Adriatico als derde. De kopman van Jumbo-Visma zag in de finale hoe klassementsleider Tadej Pogačar 39 seconden bij hem weg reed, terwijl Mathieu van der Poel na een lange solo de heuvelrit won. “Ik mikte op de ritzege, maar jullie hebben gezien hoe de finale ging”, vertelt Van Aert na afloop. “Pogačar was sterker dan alles en iedereen.”

De Belgische nummer twee van het klassement controleerde met Jumbo-Visma het peloton, maar na de eerste aanval van Van der Poel was het ieder voor zich. “Ik had wel verwacht dat Van der Poel vroeg in de aanval ging. Hij heeft echt een geweldige inspanning geleverd vandaag.”

De Nederlandse kampioen kreeg drie minuten voorsprong, waarna in de slotronde rond Castelfidardo Van Aert niet kon reageren op een aanval van Pogačar. “Tadej heeft laten zien dat hij de sterkste is. Hij staat nu te ver voor in het klassement”, realiseert hij zich. “Ik sta er nog goed op voor de tweede plek, maar ik wil nog wel een etappe winnen deze Tirreno. Maar eerst moet ik nog herstellen van deze heel zware etappe van vandaag.”

In het klassement is het verschil tussen Pogačar en Van Aert nu 1.15 minuut. Maandag staat nog een etappe voor de sprinters op het programma, waarna dinsdag de afsluitende tijdrit verreden wordt.