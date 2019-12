Wout van Aert krijgt groen licht van dokter, rentree in Loenhout maandag 23 december 2019 om 20:11

De Azencross in Loenhout vormt vrijdag 27 december niet alleen de vijfde manche om de DVV Verzekeringen Trofee, het is ook de cross waar Wout van Aert voor het eerst sinds zijn vreselijke valpartij in de Tour de France weer een wedstrijd zal betwisten. De drievoudig wereldkampioen kreeg vandaag groen licht van dokter Toon Claes. “Ik kijk ernaar uit om me terug te mengen in die drukte”, meldt Van Aert in een persbericht.

“Ik kijk er wel naar uit om me terug te mengen in de drukte van de cross”, begint Van Aert. “Op training voel ik al een tijdje dat het de goede kant op gaat, maar het is toch fijn om effectief terug renner te worden. Loenhout is gewoon een van de leukste wedstrijden om te hervatten. Lekker dicht bij huis. Van kinds af kom ik al hier naar de cross kijken, de sfeer tijdens de eindejaarsperiode is hier altijd goed. Bovendien kon ik hier als prof al twee keer winnen.”

“Na de stage met de wegploeg van Team Jumbo-Visma kwamen de wedstrijden in het weekend nog te vroeg. Daarnaast wilde ik geen te lastige cross kiezen”, verklaart hij zijn keuze voor de Azencross. “Dan vallen wedstrijden zoals Heusden-Zolder en Baal sowieso al af. Starten in die wedstrijden, daar zag ik de meerwaarde niet van in.”

De voorbije vijf jaar stond de renner van Jumbo-Visma steevast keer op het podium in Loenhout. Aan die reeks zal er vrijdag een einde komen, verwacht Van Aert. “Het is niet de bedoeling om voor een uitslag te gaan. Specifieke crosstrainingen staan er deze winter niet op het programma. In november heb ik nog een paar toertochten gereden en de week voor Loenhout staan er twee trainingen in het bos geprogrammeerd. That’s it.”

De Belgisch kampioen tijdrijden hoopt komend seizoen weer van voren mee te doen in de belangrijkste voorjaarsklassiekers. “Ik hoop dat het in de periode van Milaan-San Remo tot en met Parijs-Roubaix realistisch is om weer in topvorm te zijn”, vertelde Van Aert onlangs aan WielerFlits tijdens de presentatie van Jumbo-Visma.