donderdag 4 januari 2024 om 16:33

Wout van Aert koos voor eigen tempo in Koksijde: “En dat lag niet heel hoog”

Wout van Aert werd uiteindelijk nog derde in de X2O Trofee Koksijde, maar halverwege de cross leek een podiumplaats alles behalve zeker. De renner van Visma | Lease a Bike reed een tijdje in vijfde positie. Kwam dat omdat hij zich in de eerste rondes had opgeblazen om Mathieu van der Poel te volgen? “Nee, ik heb hem bewust niet proberen te volgen”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Bij de start schoot ik uit mijn pedaal, dus heb ik wel een serieuze sprint gedaan om toch goed weg te zijn”, vervolgde Van Aert. “Dat was misschien wat te veel van het goede. Ik begon met een heel hoge hartslag aan de eerste zandstrook. Mathieu deed vervolgens hetzelfde als in de andere crossen. Ik heb voor mijn eigen tempo gekozen, en dat lag niet heel hoog.”

Voor Van Aert was het voorlopig de laatste cross. Pas in de Wereldbeker Benidorm (21 januari) zien we hem weer in actie. Tussendoor werkt hij een trainingskamp af in Spanje. Wat voor type trainingen gaat hij daar doen? “We hebben tot het blok met crossen heel veel basis getraind en nog maar weinig blokken. Nu hebben we in korte tijd heel veel intensiteit gedaan. Het is nu zaak om terug de switch te maken en pas net voor het klassieke voorjaar komt die intensiteit er weer bij.”

Crossseizoen bijna ten einde

Van Aert blikte ook nog terug op zijn (korte) crossseizoen tot nog toe. “Ik heb in het verleden betere benen gehad in veldritten, dus soms moest ik me aanpassen aan dat gevoel”, analyseerde Van Aert. “Maar nog steeds heb ik er van genoten. Ik heb een mooie zege gepakt in Zolder en bij de andere wedstrijden waren er ook heel veel mensen langs de kant van de weg. Het was een plezier om mijn fans weer te zien.”