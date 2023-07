Wout van Aert kleurt bergrit: “Met Hindley in geel moeten we niet alleen naar Pogacar kijken”

Wout van Aert was een van de grote blikvangers in de vijfde etappe van de Tour de France naar Laruns. Hij schoof mee in de vlucht van de dag en kon op de slotklim nog een kopbeurt doen voor kopman Jonas Vingegaard, die daarna aanviel en meer dan een minuut pakte op Tadej Pogačar. “Dit hadden we nog niet voorzien, maar de omstandigheden waren er wel naar”, stelt Van Aert bij Sporza.

Na de veelbesproken eerste vier dagen van Van Aert, toonde hij zich nu in het offensief. “Ik sta nu eindelijk op het podium, dat is wel leuk hè?”, kan hij erover lachen. Want Van Aert mocht zich in Laruns op het podium melden als meest strijdlustige renner van de dag. “We wilden de koers hard maken en hadden gehoopt om voorop te blijven voor Jonas, voor als het nodig was. Maar dat lukte Tiesj en mij niet.”

“Maar ik denk wel dat we concurrentie onder druk konden zetten en de koers zwaar hebben gemaakt”, aldus Van Aert. “Ik voelde mij wel goed, maar het was lastig met die grote kopgroep groep. Jai Hindley en Giulio Ciccone wilden we ook niet veel tijd geven en zij zorgden ook voor een blokkade in de groep. Daarom probeerde ik er van weg te komen, maar na mijn tweede aanval (met Julian Alaphilippe, red.) voelde ik dat benen leeg waren, dus kon ik niet veel meer bijdragen.”

Bij Jumbo-Visma waren er nu vooral lachende gezichten, want op de Col du Marie Blanque wist Vingegaard een serieus gat te slaan met Pogačar. “Dat hadden we misschien nog niet voorzien, maar de omstandigheden waren er wel naar. UAE Emirates heeft heel de dag hard moeten rijden, dat is wel in voordeel van Jonas. Zijn voorsprong is een goede zaak, maar met Hindley in het geel moeten we niet alleen naar Pogačar meer kijken.”

