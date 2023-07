Jumbo-Visma slaat toe met Vingegaard in eerste Pyreneeënrit: “Het plan is geslaagd”

Video

Bij Jumbo-Visma zullen ze tevreden terugkijken op de vijfde etappe van de Tour de France. Jonas Vingegaard pakte in de eerste Pyreneeënrit meer dan een minuut op zijn voornaamste rivaal Tadej Pogacar. “Een heel goede dag voor ons als ploeg”, zei ploegleider Arthur van Dongen na afloop tegen WielerFlits.

“Jonas pakt op veel concurrenten tijd. Op één concurrent, Hindley, verliest hij natuurlijk ook tijd, maar over het algemeen zijn we trots op hoe de mannen hebben gereden”, aldus Van Dongen, die Vingegaard het verschil zag maken op de Col de Marie Blanque. Was dat vooraf gepland? “Als het moment daar zou zijn en Jonas zou zich goed voelen, dan willen we dat nooit nalaten. Dat hebben we vandaag zeker geprobeerd.”

“We hebben ook een renner proberen mee te sturen om die nog over de top te krijgen van de Marie Blanque, zodat deze in de afdaling en het vlakke stuk na de klim nog wat kon betekenen. Helaas lukte dat net niet, maar desalniettemin is het plan geslaagd.”

Van Dongen ging verder onder meer in op de krachtsverhoudingen tussen UAE Emirates en Jumbo-Visma, en het mee laten glippen van Jai Hindley met de kopgroep. “We hebben er nog wel even aan gedacht eventueel mensen bij te zetten, omdat UAE het best wel liet oplopen. Maar Jonas gaf aan dat hij zich goed voelde en dat dat niet nodig was.”

Met Grischa Niermann verscheen nog een ploegleider van Jumbo-Visma voor de camera van WielerFlits. De Duitser legde daar uit waarom de Nederlandse ploeg graag een mannetje mee wilde in de vroege vlucht, wat met Christophe Laporte, Tiesj Benoot en Wout van Aert driedubbel slaagde. “Een van de opties was dat de bonisecondes weg zijn. Een andere optie was om een mogelijke satellietrenner te hebben. Een derde optie was om de koers zwaar te maken voor UAE Emirates. Dat laatste is in ieder geval heel goed gelukt, dat eerste ook.”

“Het tweede niet, maar je hebt het ook niet voor het kiezen dat Jai Hindley meezit met die kopgroep. Dat is natuurlijk ook voor ons een concurrent. Vandaar dat wij op de klim op een gegeven moment hebben overgenomen met Sepp (Kuss, red.). Ik denk dat Sepp heel goed werk heeft geleverd om Pogacar te slopen. Hem slopen is wel wat we wilden, ja.”

Tijdrit Vingegaard

Niermann werd ‘heel enthousiast’ toen Vingegaard het verschil maakte op de Col de Marie Blanque. “Maar je weet ook: over de top is het nog achttien kilometer. We wisten ook dat er geen ploeggenoten meer voor zaten, maar wel andere renners, die eventueel nog een springplank konden zijn. Uiteindelijk is dat niet gelukt, maar ik denk dat Jonas een fantastische tijdrit heeft gereden.”