zondag 24 december 2023 om 10:21

Wout van Aert kijkt na snelle crossen uit naar iets zwaardere parcoursen

Video Wout van Aert moest de voorbije dagen in Mol en Antwerpen nog duidelijk zijn meerdere erkennen in zijn grote rivaal Mathieu van der Poel, maar de Belg ziet het zeker nog zitten in aanloop naar de drukke kerstperiode. De renner van Jumbo-Visma kijkt vooral uit naar de wat zwaardere crossen.

Dat vertelde Van Aert vlak na de Wereldbeker in Antwerpen, waarin hij als tweede over de streep kwam, voor de camera van WielerFlits. Toch maakt de drievoudig wereldkampioen in het veld zich niet al te veel illusies.

“Ik kijk wel uit naar de modder en wat loopstroken. Je ziet echter wel vaak dat als iemand de beste is op de ene ondergrond, op de andere ondergrond ook tot zijn recht komt. En zeker een complete crosser als Mathieu. Maar dat kan wel een beetje verschuivingen geven.”

Wellicht zien we komende dinsdag, op tweede kerstdag, al enkele verschuivingen in het veld. Dan staat namelijk de zware klim- en moddercross van Gavere op het programma. In Gavere staan de ‘Grote Drie’ – Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock – weer aan het vertrek.

Crosstechniek

Van Aert kwam in de zandcrossen van Mol en Antwerpen telkens als tweede over de streep, maar ziet naar eigen zeggen wel verbetering op technisch vlak. “Ik merk al dat ik steeds beter op de fiets zit, Dat zal de komende weken alleen maar verder verbeteren”, klinkt het.