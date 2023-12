zaterdag 23 december 2023 om 16:40

Wout van Aert koerste bewust behoudend in Scheldecross: “Niet de vorm om hele cross vol gas te rijden”

Weer een tweede plaats voor Wout van Aert. Vrijdag moest hij Mathieu van der Poel voorlaten in de Exact Cross Mol, zaterdag was de wereldkampioen te sterk in de Wereldbeker Antwerpen. “Ik voelde me best goed eigenlijk”, zei Van Aert in het flashinterview na afloop van die laatste cross.

“Ik zat in het begin in een goede positie”, vertelde de renner van Jumbo-Visma. “Ik denk dat ik deze wedstrijd wat behoudender heb gereden. Ik probeerde tussen de wielen te rijden. Dat was de juiste tactiek. Waarom ik daarvoor koos? Omdat ik de vorm niet heb om de hele cross vol gas te rijden. Nu kon ik in de laatste twee ronden nog versnellen met Iserbyt.”

Terwijl Van Aert prima uit de startblokken schoot, miste Van der Poel zijn start. Echt profiteren zat er voor Van Aert echter niet in. “Ik was eerder blij met de positie die ik had en probeerde die vast te houden. Het ging best snel in de eerste ronde. Ik vond het indrukwekkend hoe snel Mathieu aan kwam sluiten. Daarna hebben we ook gezien dat hij de betere was. Ik ben blij dat ik me daar vandaag niet aan gebrand heb en ervoor gekozen heb om mijn eigen koers te rijden.”

De Wereldbeker Antwerpen was voor Van Aert de derde cross van zijn seizoen. “De eerste cross was iets heel anders dan gisteren en vandaag”, doelt hij op de Exact Cross Essen, die hij wist te winnen. “Dat was echt in de modder. Ik kijk er ook nog wel naar uit om dat deze weken nog een keer opnieuw te doen. Snelle crossen, zoals ook gisteren (in Mol, red.), is echt afzien. Het is ook het moeilijkste om op te trainen. Vandaag voelde ik me een stuk beter dan gisteren en ik ben blij hoe het geëindigd is.”