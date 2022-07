Wout van Aert kan nu gaan knechten – WIELERFLITS UPDATE #10

Video

Wout van Aert heeft opnieuw toegeslagen in de Tour. De groene trui drager raakte in Lausanne in de laatste hectometers nog eventjes ingesloten, maar zelfs dat kon hem niet weerhouden van zijn de tweede ritzege in deze Tour.

Met een riante voorsprong in het puntenklassement kan Van Aert nu de knop omzetten en zich in dienst stellen van klassementskopmannen Jonas Vingegaard en Primoz Roglic, stellen verslaggevers Nico Dick en Raymond Kerckhoffs in de WielerFlits Update van vandaag.

Beluister de podcast hier:



De WielerFlits Update is ook te beluisteren als podcast

iTunes

Spotify

RSS-feed