Wout van Aert durft keuzes te maken richting Vlaanderen en Roubaix

Interview

Geen WK-veldrijden, geen Strade Bianche en geen klassement in Parijs-Nice. Wout van Aert heeft geleerd om keuzes te maken om een grotere kans te maken om zijn belangrijkste doelen te realiseren. De Belgische kampioen steekt op de teampresentatie van Jumbo-Visma in Alicante, die live werd uitgezonden door WielerFlits, zijn ambities niet weg. Winst in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix, dat is zijn grote ambitie voor het voorjaar 2022.

Waarom start je dit jaar niet in de Strade Bianche, waar je slechtste prestatie in de afgelopen vier jaar een vierde plek was?

“De laatste jaren had ik steeds het gevoel dat ik aan het begin van mijn voorjaar in een betere vorm stak dan aan het einde van de klassieke periode. Ik herstelde dan net iets minder snel van een inspanning. Daarom hebben we nu voor een langere voorbereiding, zonder WK-veldrijden gekozen. Op die manier hopen we dat mijn basis iets breder wordt. De Omloop Het Nieuwsblad en Parijs-Nice zijn mijn eerste koersen, maar die gebruik ik allebei als voorbereidingswedstrijden. Ik denk dat ik de Strade Bianche alleen moet rijden, wanneer ik daar wil en kan mee doen voor de overwinning. Dat is geen koers om de conditie aan te scherpen. Nu is Milaan-Sanremo de eerste wedstrijd waar ik echt in topvorm aan de start hoop te staan.”

Je maakt dus gerichtere keuzes richting het voorjaar. Heeft het ook met de leeftijd, inmiddels 27 jaar, te maken dat je meer naar je doelen moet toewerken?

“Ik sta bekend als iemand die heel veel wil. Mijn seizoen is altijd goed gevuld met heel veel hoofddoelen. De les van 2021 is dat bij enkele hoofddoelen de honger en de mentale frisheid een beetje weg was of over het toppunt was. Door iets gerichter te kiezen, willen we nu ervoor zorgen dat ik meer op de juiste momenten dat supergevoel heb.”

Hoe moeilijk was het voor jou om het WK-veldrijden en de Strade Bianche uit je programma te schrappen?

“Dat was zeker moeilijk. Ik hoop dat het iets oplevert in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ik ga voor die twee monumenten. Ik weet dat dit een stelling is waar ik achteraf keihard op afgerekend kan worden. Maar het hebben van een visie en het durven kiezen voor bepaalde doelen is iets waar ik volledig achter sta. Ik hoop dat dit mij juist dat extra procentje kan geven in die wedstrijden.”

Een andere keuze: Vorig jaar wilde je in de Tirreno kijken hoe ver je kwam in het klassement. De tweede plek achter Tadej Pogacar benadrukte dat je daarvoor ook kwaliteiten hebt. Toch horen we je daar niet meer over?

“Ik denk niet dat die keuze een mislukking was. Wij hebben echter ook ingezien dat medio maart niet het juiste moment in het seizoen is om voor een klassement te gaan. In het voorjaar wil ik de komende jaren vooral voor de klassiekers blijven gaan. Toch wil ik die ervaring in de toekomst wel meenemen naar andere rittenkoersen zoals de Dauphiné of de Benelux Tour. Een klassement rijden is iets dat ik op een ander moment in het seizoen zeker nog eens wil oppakken.”

Je zegt mentaal. Dus fysiek speelde dat niet zo?

“Jawel, ook fysiek. Maar als je naar het WK in Leuven en Parijs-Roubaix in het najaar van 2021 terugkijkt, dan was ik fysiek in topvorm. Maar op andere gebieden kon ik niet het uiterste eruit halen en dat kwam waarschijnlijk omdat ik op het mentale vlak op was.”

Met Tiesj Benoot, Christophe Laporte en Tosh van der Sande zijn drie serieuze versterkingen binnengehaald om jou beter te omringen in het voorjaar. Hoe groot is dat verschil?

“Ik denk dat we met de komst van dat drietal onze kern voor de klassiekers enorm versterkt hebben. In de afgelopen jaren zat ik in de finales, op een paar uitzonderingen na, bijna altijd alleen. Met de kwaliteit die we nu in huis hebben moeten we zeker met drie à vier jongens nog de finale ingaan. Dat verschil kan van enorme invloed zijn op het wedstrijdverloop.”

Legt het aantrekken van drie van zo’n aansprekende renners die jou hopen te ondersteunen in de klassiekers een bepaalde druk op je?

“Nee, dat geeft me juist meer vertrouwen. Ik word al betaald en behandeld als een kopman, dus ik koers om wedstrijden te winnen. Een van de zaken die ik dan van de ploeg verwacht is dat ze me zo goed mogelijk omringen. Dat hebben ze nu gedaan. Het is iets dat ik eigenlijk ook al vanaf het begin dat ik bij Jumbo-Visma zit met Merijn Zeeman (sportief directeur Jumbo-Visma, red.) heb besproken. Ik vond ook dat onze voorbereiding op de klassiekers zeker niet op het niveau was van hoe het team naar de Tour de France toe werkt. Dat is iets dat nu aangepakt wordt. De belangrijkheid van de klassiekers komt op een hoger niveau.”

Waarin zie je in deze fase van het seizoen dat er al meer focus op de klassiekers is?

“We zijn nu in de winter al klassiekers gaan verkennen en zijn al een paar dagen samen geweest met de jongens die de kern voor het voorjaar vormen. Op die manier proberen we meer groepssfeer te creëren. Ook op stage naar Tenerife zullen we dit jaar met een bredere selectie voor de klassiekers gaan dan in de voorgaande jaren. Verder merk ik ook dat de ploeg meer met het materiaal bezig is. Het team besteedt gewoon aan alle aspecten richting de klassiekers ietwat meer aandacht.”

Zijn jullie in de breedte nu sterk genoeg om in de kasseienkoersen de strijd aan te gaan met ‘The Wolfpack’ van Quick-Step-Alpha Vinyl?

“Ik denk dat het niet onze ambitie moet zijn om Quick-Step te kopiëren of om even sterk te zijn. Ons doel moet zijn om koersen te winnen. We kunnen denk ik wel leren van hoe Quick-Step de koers tactisch aanpakt. Dat bij voorbaat niet vastligt wie de wedstrijd moet winnen. Ik zal bij Jumbo-Visma in de Vlaamse klassiekers wel het speerpunt zijn, maar ik heb nu naast mij ook een aantal jongens die het ook kunnen afmaken. Dat moet een van de krachten van ons team worden.”

Ben jij er persoonlijk ook mee bezig om er voor de klassiekers een homogene ploeg van te maken?

“Ja, ik denk dat dit ook bij mijn leeftijd hoort dat ik beter besef hoe belangrijk het is dat ik als leider ook aan de ploeg om me heen werk. Het is niet alleen dat de hiërarchie op papier staat en dat je dan hoopt dat iedereen zijn best doet. Je moet iedereen proberen mee te krijgen dat ze geloven in het grote doel dat we die belangrijke wedstrijden gaan winnen. Dat betekent dat je wat vaker met de jongens gaat praten en aan kleine dingen wat meer aandacht besteedt. Je probeert meer te doen dan enkel met je eigen proces bezig te zijn.”