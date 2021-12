Wout van Aert is klaar voor de cross in Boom: “Meteen een moeilijke start”

Wout van Aert begint vandaag in Boom aan zijn veldritseizoen. De renner van Jumbo-Visma keek voor de start alvast vooruit naar de vijfde manche in de Superprestige. “Ik heb voor een echte veldrit gekozen. Ik vind het leuk om hier te zijn, maar het is ook meteen een moeilijke start”, laat hij weten in gesprek met Sporza.

Van Aert wordt meteen voor de leeuwen gegooid met een heuse ploetercross in Boom. “Het is nu veel beter dan als het droog ligt. De snelheid ligt nu lager, maar het zal technisch gezien heel erg moeilijk worden. De omstandigheden zullen ook alsmaar zwaarder worden”, aldus Van Aert, die vorig jaar meteen op de afspraak was bij zijn rentree in het veld.

“Een podium? Dat denk ik eigenlijk niet”

De drievoudige wereldkampioen eindigde toen namelijk meteen als derde in de X2O Trofee van Kortrijk, maar Van Aert probeert de verwachtingen nu wel te temperen. “Een podiumplaats? Ik denk het eigenlijk niet. Vorig jaar lukte me dat wel, maar was het veel eenvoudiger om erin te komen. Ik hoop ook nu mee te doen, maar het zou best kunnen dat ik nu een heel stuk verder eindig.”

Over de fysieke staat van paraatheid van Van Aert hoeven we niet te twijfelen. De renner kampte eerder deze week nog met een verkoudheid, maar voelt zich nu weer in orde. “Ik denk dat ik gewoon gezond ben. Ik heb voorzorgsmaatregelen genomen”, doelt Van Aert op het niet bijwonen van de uitreiking van de Kristallen Fiets. “Je moet als sporter ook aan jezelf denken. Ik ben liever hier dan op een gala.”

Tom Pidcock: “Ik zal vandaag denk ik niet winnen” Ook Tom Pidcock duikt vandaag voor de eerste keer deze winter het veld in. De jonge Brit verwacht niet meteen mee te doen voor de winst. “Ik wil deze winter enkele crossen winnen, maar dat zal denk ik niet voor vandaag zijn. Ik start zonder verwachtingen en niemand verwacht iets van mij. Het zal een zware cross worden”, laat hij weten aan Telenet Play Sports. De 22-jarige alleskunner van INEOS Grenadiers is uiteraard al bezig met het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. “Een WK is altijd een doel. Het is nu zaak om op te bouwen richting de wereldkampioenschappen. Of het invloed zal hebben op het klassiekerseizoen? Dat denk ik niet. Er zit vrij veel tijd tussen het WK en mijn eerste wegkoers.”