Wout van Aert is gespot op de nieuwe Cervélo van Jumbo-Visma

Wout van Aert is zijn nieuwe materiaal al volop aan het uitproberen. Op de nieuwe Cervélo van Jumbo-Visma, die is uitgerust in de geel-zwarte kleuren van de ploeg, was de Belgische renner gezien tijdens een trainingsronde.

Al in juni deden de geluiden de ronde dat Jumbo-Visma aan haar laatste jaar op racefietsen van Bianchi bezig was. De Nederlandse WorldTour-ploeg maakte voor het zevende jaar op rij gebruik van materiaal van het Italiaanse merk. Het team zou overstappen op Cervélo en in oktober werd dat nieuws officieel bekrachtigd.

“Cervélo is een innovatief en vooruitstrevend merk. We zijn erg blij dat onze wielerploegen vanaf volgend jaar op Cervélo rijden”, zei teammanager Richard Plugge. “Het merk is onderdeel van Pon, net als wij een Nederlands wereldwijd opererend bedrijf. Het is mooi dat twee Nederlandse merken die wereldwijd impact maken elkaar hebben gevonden.”

Switch midden in het crossseizoen

Wout van Aert is dus inmiddels al gezien op zijn nieuwe fiets. Vanuit een auto was de winnaar van Strade Bianche, Milaan-San Remo en twee Touretappes gefilmd en de beelden werden gedeeld op social media. Voor Van Aert valt het begin van de samenwerking midden in het crossseizoen, dus moet hij in het midden van de winter van materiaal switchen.

De renners van Jumbo-Visma hebben, met ingang van januari 2021, de keuze uit de R5 Disc, S5, P5 en Caledonia. De fiets wordt uitgerust met schijfremmen en afgemonteerd met een draadloze 12-speed Shimano-groep, weet WielerRevue. Het betreft de nieuwste Dura Ace-groep, die nog niet voor consumenten verkrijgbaar is.