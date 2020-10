Jumbo-Visma in zee met Cervélo, Team Sunweb naar Scott en Mitchelton kiest voor Bianchi

Een heuse stoelendans in de WorldTour als het gaat om fietsenleveranciers. Jumbo-Visma rijdt vanaf 2021 op het merk Cervélo. De Nederlandse ploeg neemt afscheid van Bianchi, dat volgend jaar de fietsen aan Mitchelton-Scott levert. Scott gaat op haar beurt een samenwerking aan met Team Sunweb, dat de laatste jaren reed op Cervélo.

Jumbo-Visma x Cervélo

De Nederlandse WorldTour-ploeg reed de afgelopen zeven seizoenen op de celeste-fietsen van het Italiaanse Bianchi. “Cervélo is een innovatief en vooruitstrevend merk. We zijn erg blij dat onze wielerteams vanaf volgend jaar op Cervélo rijden. Ik heb er vertrouwen in dat we samen verder kunnen bouwen aan de best mogelijke fiets”, zegt manager Richard Plugge over de nieuwe fietsenpartner.

“We kijken met vertrouwen uit naar de samenwerking met Cervélo. Het merk is onderdeel van Pon, net als wij een Nederlands wereldwijd opererend bedrijf. Het is mooi dat twee Nederlandse merken die wereldwijd impact maken elkaar hebben gevonden”, aldus Plugge. Het gaat om een meerjarige samenwerking tussen Jumbo-Visma en Cervélo.

De WorldTour-ploeg, de opleidingsploeg en de vrouwenploeg van Jumbo-Visma kunnen kiezen uit de Cervélo R5 disc, S5, P5 en Caledonia.

Team Sunweb x Scott

Team Sunweb heeft een meerjarige deal aangekondigd met Scott. Ook bij de Duitse formatie gaan de mannen-, de vrouwen- en de beloftenploeg rijden op het Zwitserse merk. Team Sunweb gaat gebruikmaken van de Scott Addict RC, de Scott Foil en de Scott Plasma. Ook de helmen worden vanaf 2021 geleverd door Scott.

“Na negen jaar met GreenEdge en Mitchelton-Scott vonden wij het tijd voor verandering”, zegt Pascal Ducrot, vice-president van Scott Sports. “En we vonden in Team Sunweb een ideale partner voor een nieuwe start. Ze zijn een van de beste WorldTour-teams met een jonge en ambitieuze selectie, maar bovenal delen zij de absolute vastberadenheid om elke dag beter te worden.”

Mitchelton-Scott x Bianchi

De Australische ploeg van Mitchelton-Scott zal op zoek moeten naar een nieuwe co-sponsor, want Scott vertrekt dus. Het team gaat een meerjarige samenwerking aan met Bianchi, dat vanaf 2021 de herkenbare celeste-fietsen (Specialissima, Oltre en Aquila) levert aan de mannen- en de vrouwenploeg van Mitchelton.

“Nu ons tiende seizoen op het hoogste niveau nadert, krijgen we de kans om een partnership aan te gaan met Bianchi”, zegt eigenaar Gerry Ryan van GreenEDGE Cycling. “Het is een merk dat zich al bewezen heeft. We hebben de ongelooflijke successen van renners op Bianchi-fietsen gezien en zijn geïnspireerd geraakt door hun plannen voor de toekomst.”