Wout van Aert is de koning van de sneeuw in Wereldbeker van Val di Sole

Wout van Aert heeft op overtuigende wijze de Wereldbeker veldrijden van Val di Sole op zijn naam geschreven. De Belgische kampioen van Jumbo-Visma reed in de tweede ronde weg bij de concurrentie en reed soeverein naar de overwinning in de Italiaanse sneeuw. Michael Vanthourenhout en Tom Pidcock mochten mee het podium op.

Michael Vanthourenhout dook als eerste de sneeuw in in Val di Sole, gevolgd door Eli Iserbyt. Wout van Aert begon niet op de voorste rij, maar wist zich snel op te werken naar de voorposten. Op het eerste loopstuk wist hij het gat met Vanthourenhout al meteen te dichten, terwijl Iserbyt, Corné van Kessel en Vincent Baestaens volgden.

Die laatste twee konden het tempo van Vanthourenhout, Van Aert en Iserbyt al snel niet meer volgen, waardoor we een drietal aan kop kregen. De Belgische kampioen, die zaterdag nog zegevierde in Essen, zette vervolgens zijn collega’s van Pauwels Sauzen-Bingoal flink onder druk en reed tien seconden weg.

Wout van Aert een klasse apart

Door een slippertje van Van Aert op het gladde parcours kon Vanthourenhout weer iets dichterbij komen, maar de Jumbo-Visma-renner wist de orde snel te herstellen. Tom Pidcock speelde in de openingsfase een bijrol; hij volgde in de derde ronde (van de zeven) op een ruime halve minuut van Van Aert, maar ging halverwege de race voorbij Quinten Hermans en Eli Iserbyt waardoor hij op de derde plaats kwam te rijden.

Van Aert bouwde zijn voorsprong op Vanthourenhout gestaag uit richting de veertig seconden, terwijl Pidcock op meer een minuut gezet werd. In de laatste ronde hield WVA zijn hoge tempo vast, door ook op de laatste zware en technische stroken het maximale te geven. Achter hem was het vooral om de laatste podiumplek spannend: Vanthourenhout mocht als nummer twee het podium op, terwijl Pidcock de opkomende Iserbyt afhield voor de derde plek.

Wereldbeker veldrijden in Val di Sole 2021

Uitslag mannen

1. Wout van Aert

2. Michael Vanthourenhout

3. Tom Pidcock

4. Eli Iserbyt

5. Quinten Hermans

6. Niels Vandeputte

7. Kevin Kuhn

8. Daan Soete

9. Toon Vandebosch

10. Corné van Kessel