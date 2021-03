Wout van Aert: “Ik heb deze week net iets meer frisheid opgedaan”

Wout van Aert is klaar voor de komende kasseiklassiekers, zo liet hij vlak voor de start van de E3 Saxo Bank Classic weten aan Sporza. “Ik heb deze week nog iets meer frisheid opgedaan”, aldus de kopman van Jumbo-Visma.

Van Aert wist de voorbije weken in Italië heel wat mooie uitslagen bijeen te fietsen, maar kijkt nu reikhalzend uit naar zijn eerste klassieker op Vlaamse bodem. “De mooiste koersen van het jaar komen er nu aan. Ik heb lange tijd toegewerkt naar de week die er nu aankomt. Ik ben er klaar voor.”

De 26-jarige renner werd twee jaar geleden al eens tweede in de E3 Classic. “Het was de eerste keer dat ik podium reed in een Vlaamse klassieker. Dat gaf me toen veel vertrouwen voor de andere klassiekers. De E3 is een mooie en attractieve koers”, aldus Van Aert, die onlangs nog besloot om het parcours uitgebreid te verkennen.

“Het is toch een parcours met heel veel smalle wegen. Het is dus wel belangrijk om dat te verkennen. Bovendien was het na de Italiaanse koersen goed om het gevoel op de kasseien te krijgen en ons materiaal te testen.”