Wout van Aert: “Ik had geen plan B tegen Mathieu van der Poel in gedachten”

Interview

Het was dé vraag die afgelopen nacht waarschijnlijk nog een paar maal door zijn hoofd heeft gemaald. Op de persconferentie na het WK veldrijden in Hoogerheide werd het direct aan zilveren medaillewinnaar Wout van Aert gevraagd. Was het een optie geweest om de sprint tegen Mathieu van der Poel zelf eerder te beginnen?

Geen seconde hoefde Van Aert na te denken om antwoord te geven: “Ja, natuurlijk. Het verbaasde me dat Mathieu in de slotronde geen poging waagde om op de balken aan te vallen. Daardoor bleef ik dus op kop rijden. In mijn hoofd had ik in de laatste rondes volledig mijn focus om de sprint vanuit tweede positie aan te gaan, dus vanuit het wiel van Mathieu.

Dat was voor mij ook de beste positie om de sprint aan te gaan. Toen ik vanaf kop de finishstraat opdraaide, had ik geen pasklaar plan. Nee, ik had geen plan B in mijn gedachten. Dit zorgde dat ik enigszins verward was en vergat mijn eigen sprint te rijden.”

Hoe kijk je dan nu terug op de wedstrijd?

“Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik de koers niet heb gewonnen. Mathieu heeft mij vanaf de eerste minuut onder druk gezet. Het eerste halfuur heb ik serieus afgezien om zijn wiel te houden. Dat zorgde ervoor dat ik de rest van de koers naar mijn gevoel eigenlijk als een laffe renner aan het wiel hing. Ik voelde dat ik een aanval niet hoefde te proberen, omdat dit toch niks zou uithalen. In de sprint haalde Mathieu het heel knap. Je kunt alle scenario’s verzinnen. Bij zijn aanzet pakte hij direct twee meter. Vervolgens kwam ik geen centimeter dichter, terwijl ik in zijn slipstream sprintte. Ik kan alleen maar chapeau zeggen!”

Was dit dan een WK dat je niet had kunnen winnen?

“Laat ik eerst stellen dat Mathieu op dit WK beter was. Vanaf de eerste ronde zat ik op de limiet. Het wil niet zeggen dat ik niet had kunnen winnen omdat Mathieu de sterkste was. Achteraf denk ik dat mijn enige sleutel naar de zege was geweest, wanneer ik direct na de laatste bocht de sprint had aangezet. Ik weet echter niet of ik dan gewonnen had. Als ik die eerste aanzet wel had gedaan, had nu waarschijnlijk wel een beter gevoel gehad.”

Je nam het in de aanloop naar dit WK op voor de wijze waarop Adrie van der Poel het WK-parcours had uitgezet. Ben je het daar na de wedstrijd nog mee eens?

“Het klopt dat ik de kritiek richting Mathieu’s vader heb gepareerd. Ik denk dat ik er alleen maar vragen over kreeg omdat men nog meer commotie wilde maken. Wat ik vertelde was de waarheid. Dit was een klasse parcours en we moeten de balken ook niet belangrijker maken dan ze zijn. Ik sta nog steeds achter die woorden.”

Geeft deze nederlaag jou extra motivatie voor sportieve revanche in het klassieke voorjaar?

“Ik heb richting de voorjaarsklassiekers geen extra motivatie nodig. Het goede van het wegprogramma is dat dit er nu weer snel aankomt, waardoor ik de zinnen snel kan verzetten en deze teleurstelling vergeten. Eind deze week vertrek ik alweer op hoogtestage naar Tenerife. Vervolgens zal de Strade Bianche mijn eerste wegwedstrijd worden. Ja, daar kom ik Mathieu ook weer tegen…”