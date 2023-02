‘Mathieu van der Poel deed voor het WK veldrijden al een tactische meesterzet’

Podcast

Liefst 38.000 uitzinnige crossfans genoten zondagmiddag in Hoogerheide van topsport van de bovenste plank. Een groot deel daarvan zal maandag met een fikse kater naar het werk gaan, maar dat mag de pret niet drukken. Ook voor alle andere veldritliefhebbers blikken we nog een keer uitgebreid terug op dat heerlijke WK veldrijden in de WielerFlits Podcast.

Maxim en Youri krijgen bij de nabeschouwing aanvulling van Raymond. Met z’n drieën blikken ze terug op een gebeurtenisvolle week, die begon met balkjes-gate en de heisa rondom parcoursbouwer (en de vader van) Adrie van der Poel. Maar de apotheose waren uiteraard de topwedstrijden de iedereen het afgelopen weekend kreeg voorgeschoteld.

Ze bespreken uitgebreid de gebeurtenissen uit de mannencross: de tactische meesterzet die Van der Poel al vóór het WK plaatste met een actie tijdens de teambespreking, het vlammende begin van Lars van der Haar, de overname van Mathieu van der Poel en de tweestrijd die daarna volgde met Wout van Aert. Dat vertolkte zich weer tot een duel om duimen en vingers bij af te likken, met dank aan twee tactische meesterzetten van MVDP.

Dat zorgde ervoor dat de renner van Jumbo-Visma zo uit het veld geslagen was, dat hij daardoor een cruciale fout maakte in de sprint en de wereldtitel moest laten aan Van der Poel. Uiteraard staan de mannen ook stil bij de overige crossen van dit weekend, waarin onder meer Fem van Empel, Thibau Nys en Shirin van Anrooij met goud naar huis gingen.

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed

Lees meer: Voltreffer: Mathieu van der Poel beukt fotograaf omver in volle inspanning