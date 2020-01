Wout van Aert: “Ik droom van een stunt” vrijdag 31 januari 2020 om 12:11

Wout van Aert werd al driemaal wereldkampioen in het veld, maar een vierde wereldtitel lijkt na een lange periode van inactiviteit ver weg. “Maar ik droom van een stunt. Ik ga er altijd vol voor in de koers en dan hoop ik zo kort mogelijk te eindigen”, zo vertelt Van Aert tijdens een persconferentie voor de camera van WielerFlits.

Van Aert liet zich de voorbije weken al zien met ereplaatsen in onder meer Loenhout, het Belgisch kampioenschap in Antwerpen en Hoogerheide. “Maar ik ben nog niet de oude. Zo heb ik nog geregeld last van mijn blessure. Ik kan bijvoorbeeld nog niet vlot van de trap lopen en ik heb nog steeds last van ochtendstijfheid.”

“Er zijn weinig zaken die ik niet kan, maar ik heb bij veel dingen nog wel last. Zo moet ik na duurtrainingen langer recupereren. Dat is uiteindelijk verloren energie”, aldus Van Aert, die naar eigen zeggen op 90% van zijn kunnen presteert. “De conditie is vrij goed, ik ben niet ver van de vorm om wereldkampioen te worden.”

“Ben nog niet op topniveau”

“Maar door de fysieke problemen, kwaaltjes en lange inactiviteit ben ik nog niet op topniveau.” De grote vraag is dan ook met welke ambities Van Aert zondag aan de start zal staan van het WK. “Ik hoop zelf een uitslag te rijden of mijn ploeggenoten te helpen in de finale. Als dat lukt, ben ik tevreden met mijn koers.”

“Mijn teammaats zijn op dit moment beter en verdienen ook wel eens steun”, aldus Van Aert. Bondscoach Sven Vanthourenhout rekent naast de drievoudig wereldkampioen op wereldbekerwinnaar Toon Aerts, seizoensrevelatie Eli Iserbyt, nationaal kampioen Laurens Sweeck, Tim Merlier, Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout.