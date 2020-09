Wout van Aert: “Heel jammer, maar Zeeman is nog altijd betrokken bij de ploeg” vrijdag 18 september 2020 om 15:21

Wout van Aert heeft voor de negentiende etappe van de Tour de France gereageerd op de uitsluiting van sportief directeur Merijn Zeeman. De Belgische coureur van Jumbo-Visma betreurt het dat zijn ploegleider uit koers is gehaald wegens wangedrag. “Hij zit niet meer in de auto, maar hij is nog altijd betrokken bij de ploeg”, vertelde Van Aert voor aanvang van de rit.

“Donderdag waren we overdag met de koers bezig en toen lag onze focus op de wedstrijd. Maar ja, donderdagavond werd dat dan opgerakeld omdat het naar buiten kwam”, legt de tweevoudig ritwinnaar uit.

“Ik betreur dat Merijn niet meer bij de koers betrokken mag zijn, maar verder hebben we het er niet veel over gehad. Hij heeft nog tegen ons gezegd dat hij het lastig vond dat dit de aandacht kreeg en dat hij het vooral jammer vond. Hij zei dat we ons op de koers moeten focussen en daar heeft hij gelijk in, op zich is voor ons als ploeg niet veel veranderd”, aldus Van Aert.

Zeeman stak donderdagavond de hand in eigen boezem. Hij vertelde dat hij boos werd omdat een UCI-medewerker de fiets van Primož Roglič demonteerde en daarbij beschadigde. “Ik kan er niet over oordelen”, reageert Van Aert daarop. “Het is jammer, maar ik weet niet hoe het is gelopen en een verhaal heeft altijd twee kanten. Laat ons nu vooral focussen op wat nog volgt in deze Tour en Primož in het geel naar Parijs krijgen.”