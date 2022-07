Wout van Aert had ‘vuiligheid’ in zijn benen: “Gezien dat Vingegaard en Roglic kortbij zijn”

Wout van Aert verruilde donderdag de gele voor de groene trui. Als leider in het puntenklassement mengde hij zich uitsluitend om de punten tijdens de tussensprint, maar verder stak hij zich vooral weg in functie van zijn ploeggenoten. “Ik heb de jongens geprobeerd uit de wind te zetten, ik denk dat het goed gelukt is”, vertelt hij bij Sporza.

“Het was een zware rit naar La Super Planche des Belles Filles, er werd snel gereden”, gaat hij verder. “Dat is nooit gemakkelijk. Bovendien had ik wat vuiligheid van donderdag in mijn benen. Ik was dan ook blij dat ik me koest kon houden in het peloton. Ik heb de jongens geprobeerd uit de wind te zetten, ik denk dat het goed gelukt is.”

Hij zag zijn ploeg Jumbo-Visma goed presteren. Kopmannen Jonas Vingegaard en Primož Roglič eindigden als tweede en derde achter Tadej Pogačar. “Ik heb net geprobeerd de finale terug te zien, maar ze schakelden het beeld weg. Ik begreep dat het zeer nipt was tussen Jonas en Pogačar. Dat die laatste heel sterk is, dat wisten we al. Anderzijds zijn wij kortbij. Primož toont na zijn val (waarbij zijn schouder uit de kom schoot, red.) dat hij nog steeds goede benen heeft. Ik zie het niet zo negatief in.”