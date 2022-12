Wout van Aert had tweede plaats niet verwacht: “Mathieu reed zoals vanouds weg”

Video

Wout van Aert is uiterst tevreden met de tweede plaats die hij bij zijn seizoensdebuut behaalde in de Wereldbeker van Antwerpen. “Ik had dit niet verwacht. En ook niet dat ik dit tempo de hele wedstrijd ging volhouden, dus daar ben ik tevreden mee”, aldus Van Aert, die tweede werd achter Mathieu van der Poel.

De Belgische kampioen van Jumbo-Visma begon vanop de tweede rij, maar dook na een sterke start als eerste het veld in. Toch kon hij niet voorkomen dat Van der Poel al in de tweede ronde wegreed. “Zoals vanouds reed hij een supersnelle ronde”, lacht Van Aert. “Dan moet je op je best zijn om in de buurt te blijven. Maar ik begreep al snel dat zijn tempo veel te hoog lag. Het is wel mooi dat ik de rest nog kon afhouden.”

Van Aert maakte bij zijn rentree in het veld slechts een foutje. “Een keer viel ik over de balkjes. Dat was jammer. Maar ik ben vergeten dat te trainen, dus dat is iets voor de komende weken. Ik had de rest van de wedstrijd alles onder controle. Ik reed iets onder mijn limiet om fouten te vermijden. Maar Mathieu ging veel te snel. Ik wist daardoor al snel dat ik mij moest focussen op de tweede plaats”, legt hij uit.

Aan WVA om vanaf nu een stijgende lijn in te zetten. “Ik voel me veel beter dan verwacht. Mijn tempo was heel steady en dat is goed. Nu moet ik dat opbouwen”, geeft hij aan. “Ik heb nu vijf, zes weken training in de benen. Tel daar nog vijf of zes weken bij, dan ben ik een andere atleet. Ik ga nu de komende weken keihard trainen om in de kerstperiode mee te doen om winst.”

