maandag 1 januari 2024 om 16:23

Wout van Aert had het Mathieu van der Poel moeilijker willen maken: “Maar weet waar ik mee bezig ben”

Video De start van Wout van Aert in de X2O Trofee Baal was veelbelovend, maar uiteindelijk bleek hij toch niet opgewassen tegen Mathieu van der Poel. In zijn eerste cross voor Visma | Lease a Bike eindigde Belg op ruime achterstand als tweede. Een grote teleurstelling? “Mwa, niet echt een teleurstelling”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Ik had wel gehoopt het Mathieu wat moeilijker te kunnen maken. In het begin lukte dat wel goed”, vervolgde Van Aert. “Maar ik weet waar ik mee bezig ben, dus ik kan dit wel plaatsen. (…) Het was wel verrassend dat ik zo ver achter Mathieu eindigde. Hij was supersterk vandaag. Alles wat ik kon doen, was mijn uiterste best doen op dit zware parcours. Ik heb echt afgezien, maar tweede was het hoogst haalbare.”

Op 4 januari betwist Van Aert de cross in Koksijde nog, daarna trekt hij op trainingsstage naar Spanje. Zal dat deugd doen? “Toch wel. Daarna heb ik een weekendje rust, daar kijk ik ook wel naar uit. Ik heb best hard gewerkt de afgelopen weken, met al die crossen erbij. Het was heel intensief. Hopelijk kan ik in Koksijde nog een mooie cross rijden, daar ga ik ook altijd nog graag naartoe. Daar kijk ik wel naar uit.”