maandag 1 januari 2024 om 15:58

Moddermaestro Mathieu van der Poel houdt huis in GP Sven Nys, Wout van Aert (op grote achterstand) tweede

Mathieu van der Poel heeft met groot vertoon van macht de GP Sven Nys gewonnen. In de eerste anderhalve ronde duldde hij Wout van Aert en Pim Ronhaar nog in zijn nabijheid, maar daarna reed hij de concurrentie op grote achterstand. Van Aert werd tweede, Ronhaar derde.

Het nieuwe jaar beloofde mooi te beginnen voor de crossliefhebber. In de X2O Trofee Baal stonden kwamen de Grote Drie meteen weer in actie, en het zware, modderige parcours leek Wout van Aert kansen te bieden om zijn voet eindelijk eens echt naast Mathieu van der Poel te zetten. In de eerste ronde was dat ook alvast het geval. Terwijl Pidcock al gauw tegen een behoorlijke achterstand aan keek, waren Van Aert en Van der Poel goed vertrokken. Zij wisselden elkaar af aan kop van de koers, al was het vooral de Belg die het initiatief nam.

Van der Poel plaatst zijn versnelling

Pim Ronhaar wist aan het einde van de ronde de sprong te maken naar het illustere duo voorop, en dus begonnen we met drie leiders aan de tweede ronde. In het begin van die ronde bleef Van Aert zich smijten. Ronhaar lag op het rekkertje, Van der Poel nestelde zich in het wiel. Tot Van Aert een slippertje maakte in de modder. De wereldkampioen passeerde en gaf er meteen een lap op.

Het zou de beslissende move blijken. Voor de volgende finishpassage fietste Van der Poel tien seconden bijeen, daarna liep zijn voorgift al snel op tot twintig tellen. Ondertussen was Ronhaar weer bij Van Aert gekomen en nam de Nederlander zelfs over van de renner van Visma | Lease a Bike. Achter dit duo reed nu Tom Pidcock, die na een inhaalrace was opgeschoven naar plek vier. Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar waren de nummers vijf en zes in koers, de goed gestarte Thibau Nys was teruggevallen naar plek zeven.

Overtuigende zege

We moesten ons in het vervolg van de cross op deze plaatsen focussen, de strijd om de zege was gestreden. Van der Poel liep alsmaar verder uit op Van Aert, die op zijn beurt wel Ronhaar achter zich had gelaten. Na vijf van de zes rondes was het verschil tussen de nummer één en twee al meer dan een minuut, bij het ingaan van de slotronde lag Van Aert een minuut en 20 seconden achter. Richting de eindstreep zou MVDP zijn voorsprong nog uitbreiden tot bijna twee minuten. Hij boekte dus met grote overmacht zijn achtste zege op rij in het huidige veldritseizoen.

Van Aert had de tweede plaats ook al bijna op zak, want hij reed meer dan een halve minuut voor Ronhaar. Die was op zijn beurt al zo goed zeker van de derde plek, want zijn eerste achtervolger was in geen velden of wegen te bekennen. En inderdaad, Van Aert zou tweede worden, Ronhaar derde. Daarachter was het niet Tom Pidcock, maar Lars van der Haar die de vierde plek opeiste. Vanthourenhout en Nys werden vijfde en zesde. Maar waar was Pidcock dan gebleven? De Brit zakte er in het tweede deel van de cross volledig door en eindigde buiten de top-tien, als twaalfde.

X2O Trofee Baal

Uitslag mannen

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

2. Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) op 1m54s

3. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) op 2m44s

4. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 3m31s

5. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 3m47s

6. Thibau Nys (Baloise Trek Lions) op 3m49s

7. Emiel Verstrynge (Crelan-Corendon) op 3m59s

8. Cameron Mason (Cyclocross Reds) op 4m02s

9. Jens Adams (Athletes for Hope) op 4m08s

10. Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) op 4m16s