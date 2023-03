Wout van Aert grapt over E3 Harelbeke: “Starten met vijf kopmannen”

Wout van Aert zal morgen als een van de topfavorieten starten in E3 Harelbeke. De Belg won de klassieker vorig jaar na een duo-ontsnapping met ploeggenoot Christophe Laporte. Met onder andere Tiesj Benoot en Dylan van Baarle is Van Aert echter niet de enige kanshebber namens Jumbo-Visma. “Ik denk dat we met vijf kopmannen starten”, grapte hij tegen Sporza.

Volgens Van Aert zal het peloton morgen een zware beproeving wachten. “Er zijn weinig rustpunten, en met de wind in het voordeel in het eerste deel zal het niet stilvallen. Het wordt een lange slooptocht”, blikt hij vooruit. “Er zal uiteraard naar ons gekeken worden, maar wij kijken ook naar Alpecin en UAE uiteraard.”

Hoge verwachtingen

Vorig jaar zag de 28-jarige renner na winst in de E3 zijn Ronde van Vlaanderen in het water vallen door een coronabesmetting. “Ik zit daar niet meer mee. Ik geloof dat ik nog een paar keer aan de start kan staan van de Ronde met mijn beste benen. En dan zal het wel eens meezitten”, aldus Van Aert, van wie veel verwacht wordt dit voorjaar. “Mensen verwachten dat ik de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix win. Maar dat is ergens ook een compliment. Daar werk ik ook heel hard voor. Dus dat is logisch.”

Ook sprak de Lillenaar nog even over Milaan-San Remo en de geruchten over een bondje tussen Alpecin-Deceuninck en UAE Emirates. Zo zou Tadej Pogačar zijn benen hebben stilgehouden in de achtervolging op Van der Poel. “Ik zat bij hem en hij reed toch niet traag. Ik denk dat dus niet. Een entente tussen die twee ploegen? Dan ben ik eens benieuwd hoe ze de prijzen gaan verdelen”, besloot Van Aert.