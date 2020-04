Wout van Aert gelooft in doorgaan veldritseizoen: “Makkelijker te organiseren” maandag 20 april 2020 om 08:30

Het coronavirus heeft die wielersport tot stilstand gebracht. Het is een groot vraagteken of er dit jaar nog wel gekoerst kan worden op de weg. En komt ook het veldrijden in gevaar? Wout van Aert houdt vertrouwen. “Dat is makkelijker te organiseren”, zegt hij in een videogesprek met Play Sports.

“Als de Belgische renners komen, is de organisatie rond”, zegt de renner van Jumbo-Visma. “En wij moeten daar niet voor reizen. Voor de Tour moeten mensen van over heel de wereld naar Frankrijk vliegen. Dat is veel gecompliceerder.”

“De vraag is of het VIP-gebeuren, en alles rond de cross wat belangrijk is, tegen dan terug gaat mogen. Ik hoop van wel, want anders spreken we over een heel lange periode dat we in een absurde situatie zitten. Ik geef de cross wel meer kans om door te gaan dan het wegseizoen, omdat het makkelijk te realiseren is. Ik teken nog wel voorbehoud aan en zal pas de moraal terugvinden als er zekerheid is.”