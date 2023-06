Netflix-serie ‘Tour de France: Unchained’ geeft inkijk in chaos bij Jumbo-Visma tijdens kasseienrit

Hoe de kapotte ketting van Jonas Vingegaard en de valpartij van Primož Roglič voor heel veel chaos en frustratie zorgden bij Jumbo-Visma. Dat is goed te zien in de Netflix-serie ‘Tour de France: Unchained’ die vanaf donderdag 8 juni te zien is via de streamingsdienst. WielerFlits keek de eerste drie afleveringen en geeft een voorproefje.

“We hadden besproken wat we zouden doen bij een lekke band en bij een valpartij. Maar ik heb nooit gedacht aan een kapotte ketting. Wat moest ik dan doen?” Het zijn drie zinnen van Jonas Vingegaard die terugblikt op een van de meest chaotische momenten in de Tour de France van 2022, in ieder geval voor hem en zijn ploeg Jumbo-Visma.

In de nieuwe Netflix-serie, door de makers van een gelijksoortige serie over de Formule 1, krijgen kijkers een uniek inkijkje in hoe deze vijfde etappe naar Arenberg verliep voor de Nederlandse ploeg. Dit gebeurt op basis van gesprekken met hoofdrolspelers, camera’s in de volgwagen en op auto’s van de organisatie, en het verslag van de tv-uitzendingen.

Het was een van de meest gekke en hilarische momenten in de Tour 2022, het moment dat Vingegaard op de veel te grote fiets zit van Nathan Van Hooydonck. Niet veel later rennen overal renners van Jumbo-Visma over de weg en liggen her en der fietsen. In de volgwagen is er paniek. “Wie heeft een nieuwe fiets nodig? Wie heeft een nieuwe fiets nodig?”, vraagt ploegleider Grischa Niermann, die het overzicht volledig kwijt is.

“Ik zit op de fiets van Jonas, what the f*ck“, wordt er in de communicatie geschreeuwd door een van de renners. Op dat moment wisselt Vingegaard van fiets met Steven Kruijswijk, maar komen Niermann en Arthur van Dongen net aanrijden om de kopman zijn eigen reservefiets te geven. Er wordt over en weer geschreeuwd dat ergens nog meer fietsen liggen die niet vergeten moeten worden, terwijl ook op Primož Roglič gelet moet worden.

De blik van Niermann spreekt vervolgens boekdelen. Na de latere valpartij van Primož Roglič, die daarbij zijn schouder zelf weer in de kom zette, lijkt alle voorbereiding voor niets te zijn geweest. Niermann ziet de Tourdroom uiteen spatten, maar moet de knop omzetten. De kijker wordt daarbij meegenomen in het tactische plan rondom de twee kopmannen, dat tijdens de rit nog vele malen veranderd moet worden.

Gele trui Wout van Aert speelt een hoofdrol, in die rit én in deze aflevering van de Netflix-serie. Omdat de reeks duidelijk de insteek heeft om een nieuw publiek kennis te laten maken met het wielrennen, wordt uitgelegd waarom een superster als Wout van Aert ook ‘in dienst’ rijdt van iemand anders. En waarom hij de ene keer wel voor eigen kansen mag gaan en de andere keer niet, en wat dat voor gevolgen kan hebben voor zijn klassementsrenner.

De serie ‘Tour de France: Unchained’ is vanaf 8 juni te zien via de streamingsdienst Netflix. In totaal werkten acht deelnemende ploegen mee aan de reeks, die de hoogtepunten van de Tour op chronologische volgorde in beeld brengt, maar vooral de emoties en strijd binnen het wielrennen laat zien. Per aflevering worden enkele thema’s of verhalen los behandeld met beelden van achter de schermen.

