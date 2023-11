woensdag 22 november 2023 om 16:02

Wout van Aert en voorjaarskern Jumbo-Visma verkennen Vlaamse klassiekers

De voorjaarskern van Jumbo-Visma is er al vroeg bij voor 2024. Wout van Aert en zijn kompanen voor het klassieke seizoen hebben namelijk dinsdag en woensdag meerdere wedstrijden verkend. Woensdag was het tijd voor een verkenning van de Ronde van Vlaanderen voor komend jaar.

Naast Van Aert, die terug is van een reis naar Colombia en zich momenteel ook voorbereidt op een korte crosswinter, reden in ieder geval Christophe Laporte, Mick van Dijke, Tim van Dijke, Edoardo Affini en nieuwkomers Matteo Jorgenson en Loe van Belle mee met de verkenning van Vlaanderens Mooiste. Op de app Strava is te zien dat men bijna 140 kilometer getraind heeft ten oosten en zuiden van Oudenaarde.

Zaterdag reed de groep van de Nederlandse formatie, die vanaf volgend jaar verdergaat als Visma-Lease a Bike, een trainingstocht van Gent naar Waregem. In die laatste plaats finisht al sinds jaar en dag Dwars door Vlaanderen. Bij die training was ook Tosh Van der Sande.

Loe van Belle zette beide trainingsritten op Strava: