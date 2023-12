woensdag 27 december 2023 om 16:20

Wout van Aert en Mathieu van der Poel verwachten nog spannende duels, insiders niet

Video Mathieu van der Poel lijkt op dit moment onaantastbaar. De 28-jarige wereldkampioen won tot op heden al zijn crossen met overmacht. Wout van Aert kon tot op heden nog geen echte tegenstand bieden, al is dat vooral te wijten aan het feit dat de Belg van Visma | Lease a Bike deze winter met een andere doelstelling zijn crossen afwerkt. Toch verwachten en hopen beide hoofdrolspelers dat het beeld nog verandert.

“Schijnbaar wel”, antwoordde Van Aert lachend na de Wereldbeker in Gavere op de vraag of het onmogelijk is om MVDP te volgen op dit moment. “Maar ik ga het wel proberen om hem nog eens te kloppen deze winter. Ik heb de keuze gemaakt om mijn winter in te delen zoals ik hem heb ingedeeld. De resultaten zijn gewoon goed, maar misschien net iets minder dan anders. Dat is nu eenmaal zoals het is.” De Belg mikt vooral op het voorjaar en is daardoor niet in zijn beste vorm.

Toch denkt ook die andere kemphaan dat zijn eeuwige rivaal deze winter nog eens dichtbij de zege zal zijn. “Uiteraard probeer ik altijd te winnen als ik aan de start sta. Maar ik denk dat Wout beter en beter aan het worden is. Dat voel ik ook wel aan het tempo dat ik moet rijden (om hem af te houden, red.). Ik denk dat er toch nog spannende wedstrijden aankomen”, glimlacht hij.



Cross-insiders verwachten die spanning níet

Allemaal leuk en aardig, die teksten van Van der Poel. Dat vindt althans zijn oud-ploeggenoot Niels Albert, tevens oudploegleider van Van Aert. “Wout is zonder grote ambities in het veldritseizoen gestapt. Hij crost omdat hij dat graag doet. Wout is veel minder goed in conditie dan we van hem in het crossseizoen gewoon zijn. En Mathieu is te goed”, stelt Albert in zijn column in Het Laatste Nieuws.

“Elke keer als Wout hem kon pijn doen, deed hij dat niet”, ziet de Belg. “Hij legt zich nu al neer bij Mathieu’s suprematie. Die is nu wel zo vriendelijk om te zeggen dat Wout of Tom hem wel een keer zullen kloppen. Maar net zo goed is hij vertrokken voor een mooi reeksje en wint hij deze winter elke cross waar hij aan de start staat. Dat hij in Tábor opnieuw wereldkampioen veldrijden wordt, staat nu al zo goed als vast.”

Ook Bart Wellens – net als Albert voorheen meervoudig wereldkampioen – ziet de Jumbo-Visma-crosser de Alpecin-Deceuninck-kopman niet verslaan deze winter. “Zonder pech en als ze rechtendoor rijden, zie ik het niet gebeuren dat Wout deze winter Mathieu kan kloppen”, zegt de ploegleider van Circus-ReUz-Technord tegen Het Nieuwsblad. “Mathieu rijdt op een ander niveau en in de korte periode die Wout nog rest, kan dat niet ingehaald worden.”

“Mathieu is volgens mij nu beter dan op WK vorig jaar in Hoogerheide”, gaat hij verder. “Hij geeft geen krimp, beschikt over al zijn power en maakt geen enkele fout. Bij Wout daarentegen zie je dat het technisch terug minder is dan vorig jaar. In Mol bijvoorbeeld rijdt Mathieu weg door een hoog tempo aan te houden, zonder te versnellen. Wout maakt te veel kleine foutjes achter elkaar.”

Toch maakt dat Van Aert niets uit, denkt – ook in Het Nieuwsblad – Lars Boom. “Ik denk dat het voor Wout belangrijker is dat hij in de Ronde van Vlaanderen zegeviert dit voorjaar, dan dat hij deze winter een cross van Mathieu wint.”