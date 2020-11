Wout van Aert en Lotte Kopecky logische Flandrien-winnaars 2020

Wout van Aert is de Flandrien van 2020, Lotte Kopecky Flandrienne. Geen verrassing uiteraard na de prestaties van beide renners in dit coronajaar. Voor Van Aert is het al de tweede bekroning, nadat hij twee weken geleden al de Nationale Trofee voor Sportverdienste kreeg.

De Flandrien, een organisatie van Het Nieuwsblad, is de enige trofee in het wielrennen die door het peloton zelf wordt gekozen. De jury gaf met de vijf genomineerden de voorzet, de rest deden de renners zelf. Bij de mannen nomineerde de jury naast Wout van Aert ook Tim Wellens, Yves Lampaert, Remco Evenepoel en Jasper Philipsen. Maar op de winnaar van onder meer Milaan-San Remo, Strade Bianche en twee Tourritten stond geen maat. Evenepoel werd een al even logische tweede.

Lotte Kopecky had vooral concurrentie van Jolien D’hoore, terwijl ook Sanne Cant, Shari Bossuyt en Jesse Vandenbulcke op het lijstje stonden. Drievoudig Flandrienne D’hoore heeft een overwinning in Gent-Wevelgem op zak, maar met een dubbele Belgische titel (weg en tijdrijden) en een etappe in de Giro Rosa kon ook Kopecky aardig wat troeven op tafel leggen.

Nog een paar weetjes: bij de mannen stemden 138 van de 151 profrenners. De laureaten kregen de trofee uit handen van eerste minister Alexander De Croo. En Van Aert volgt zichzelf op, terwijl het voor Kopecky de eerste keer was dat ze deze trofee mee naar huis mocht nemen.

Resultaten:

Dames

1. Lotte Kopecky – 187 punten

2. Jolien D’hoore – 155 punten

3. Shari Bossuyt – 84 punten

4. Sanne Cant – 48 punten

5. Jesse Vandenbulcke – 26 punten

Mannen

1. Wout van Aert – 637 punten

2. Remco Evenepoel – 475 punten

3. Yves Lampaert – 338 punten

4. Tim Wellens – 322 punten

5. Jasper Philipsen – 298 punten