Wout van Aert en Jonas Vingegaard krijgen dopingvraag: “We zijn volledig clean”

De persconferentie op de laatste zaterdagavond is altijd een langere dan normaal in de Tour de France. Zo ook nu, waar onder meer Wout van Aert en Jonas Vingegaard aanschoven. Vanwege de suprematie van Jumbo-Visma en het verleden van de wielersport, kwam uit de zaal de vraag hoe geloofwaardig het Nederlandse WorldTeam is. “Wat een klote vraag”, diende de Belg de journaliste in kwestie van repliek.

Het was freelancer Kate Wagner (met publicaties in onder meer Rouleur, BiCycling en op Cyclingnews en VeloNews) die de onvermijdelijke vraag op een nette manier opwierp: in hoeverre moet het publiek en de sport de eindzege van de Deen geloven? “Ik heb zelfs geen zin om erop te antwoorden”, reageerde Van Aert geirriteerd. “Telkens als iemand wint, keert die vraag terug. Omdat we presteren, moeten we onszelf verdedigen? Dat snap ik niet. We hebben hier hard voor gewerkt.”

“Het wielrennen is veranderd: we worden een heel jaar lang gecontroleerd, tot bij ons thuis”, gaat de aspirant-winnaar van de groene trui verder. “En voor de rest doen we niets anders dan trainen. Als je ziet hoe de ploeg is geëvolueerd de voorbije jaren, dan weet je dat dit succes niet uit het niets komt.” Jumbo-Visma won tot op heden zes etappes en neemt naast het groen ook het geel en de bolletjestrui mee naar huis. Het is overigens niet voor het eerst dat de eindwinnaar deze vraag krijgt.

Vingegaard zal zondag in Parijs op het podium de huldiging als eindwinnaar ondergaan. Hij reageerde iets koeler op de vraag: “We zijn volledig clean, iedereen bij onze ploeg. Dat kan ik jullie allemaal verzekeren: niemand neemt hier verboden middelen. Waarom we dan zo goed zijn? Dankzij onze voorbereiding. We doen meer hoogtestages dan anderen en we halen het uiterste eruit qua materiaal, training en voeding. Qua voorbereiding is er geen beter team, daarom moeten jullie ons vertrouwen.”