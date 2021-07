Tadej Pogacar over insinuaties: “Dopingcontroles bewijzen ongelijk criticasters”

Tadej Pogačar heeft voor het eerst gereageerd op de oplaaiende insinuaties over zijn prestaties in de Tour de France. De geletruidrager zegt dat de vele dopingcontroles het ongelijk van de criticasters bewijzen.

Op de eerste rustdag stond Pogačar welgeteld twaalf minuten de internationale media te woord tijdens de traditionele persconferentie van de geletruidrager. Vanwege de coronamaatregelen geschiedde dat opnieuw via Zoom. Na een aantal algemeenheden over zijn vorm en de sterkte van zijn team, ging de laatste vraag over wat Pogačar wil doen om mensen die zijn prestaties in twijfel trekken te overtuigen van hun ongelijk.

“Ik denk dat we veel dopingcontroles hebben die hun ongelijk bewijzen”, klonk het. “Neem gerust gisteren als voorbeeld. Toen had ik drie controles op één dag. Twee vóór de start van de etappe en eentje erna. Ik denk dat dit de manier is om hun ongelijk te aan te tonen”, waren de woorden van de 22-jarige kopman van UAE Emirates.

Pogacar staat op de eerste rustdag van de Tour riant aan de leiding in het algemeen klassement. Het verschil op de nummer twee (Ben O’Connor) bedraagt ruim twee minuten, de nummer drie (Rigoberto Urán) volgt al op meer dan vijf minuten. Met name zijn lange solo in de eerste Alpenrit naar Le Grand-Bornand leidt bij sommige fans, wielrenners en media tot vragen. Bewijzen ontbreken.

